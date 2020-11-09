Manisa’da günlük vaka sayısı bin 500’ü aştı

Kış aylarının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıklarını düşmesi Türkiye'de özellikle son bir ayda corona virüs vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı.

Manisa'da da geçtiğimiz aylarda günlük 600 civarında olan vaka sayısı bin 500'ü aştı. Vaka sayılarının ciddi oranda artışı ile birlikte hem Manisa Valiliği vatandaşları uyarıcı nitelikli yazılı açıklamada bulundu.

MANİSA VALİLİĞİ UYARDI

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde son bir ayda Covid-19 vakalarında ciddi artış yaşandığı belirtilerek;

“Son bir ayda ülkemizde olduğu gibi, İlimizde de Covid-19 vakalarında önemli artışlar olmuştur. Buna paralel olarak, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısı da artmaktadır. Yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşlarımız bu salgından en çok etkilenen kesim olup, hayatını kaybedenler de ağırlıklı olarak bu gruplarda yer alan vatandaşlarımızdır.

İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemi yaşlılarımızla ve hastalarımızla birlikte atlatarak, Covid-19’a yakalanmadan sağlıklı günlere ulaşıp hayatımızı sürdürmek elimizdedir. Yapmamız gereken şey, belirlenmiş kurallara uymak ve virüsün yayılım zincirini kırmaktır. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kuralını genç, yaşlı demeden uygulayalım ve virüsün yayılım zincirini kıralım. Bu hepimiz için kendimize, ailemize, yaşlılarımıza ve toplumumuza karşı sorumluluğumuzdur. İçinde bulunduğumuz dönemde yaşlılarımızın ve önemli kronik rahatsızlığı olanların, sağlıkları ve yaşamlarını sürdürmeleri açısından zorunlu olmadıkça ikametlerinden ayrılmamaları ve aile fertleri dahil diğer insanlarla temas etmemeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

MERKEZ EFENDİ YENİDEN PANDEMİ HASTENESİ OLDU

Covid-19 vakalarını Türkiye'de görüldüğü ilk günlerde Manisa'da pandemi hastanesi ilan edilen Merkez Efendi Devlet Hastanesi, geçtiğimiz Ağustos ayında vaka sayılarında düşüş yaşanması sebebiyle tekrar poliklinik hizmeti vermeye başlamıştı.

Ancak Manisa'da son bir ayda Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanması sebebiyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi poliklinik hizmetini durdurarak tekrar pandemi hastanesine dönüştürüldü.

Vatandaşların poliklinik hizmetlerini Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan ile Şehir Hastanesi'nden alabilecekleri öğrenildi.

“EĞER ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇİLMEZSE GÜNLÜK SAYI 2 BİNİN ÜZERİNE ÇIKAR”

Manisa'da şuanda yaklaşık 8 binin üzerinde aktif Covid-19 vakanın bulunduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını dile getiren Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, günlük vaka sayısının bin 500'ün üzerinde olduğunu açıkladı.

Özellikle sosyal mesafeyi azaltan tedbirlerin artırılmadığı müddetçe vaka sayısının ciddi boyutlara ulaşabileceğini söyleyen Tabip Odası Başkanı Duran, şöyle konuştu:

“Manisa'da pandeminin ilk gününden bu zamana kadar virüsten kaynaklı ölüm sayısı yaklaşık 600 civarında. Günlük 600 olan vakası sayısı ise bin 500'ü aşmış durumda. Hastaneler şuanda yoğun bir şekilde çalışıyor. Eğer artış düşmez ve önümüzdeki 15 içerisinde günlük vaka sayısı 2 binin üzerine çıkarsa hastanelerde çok büyük sıkıntı yaşanabilir. Kimi hastaneler ihtiyaçları bile karşılayamayabilir. İstanbul'da bunun sıkıntısı yaşanmaya başladı. Edindiğimiz bilgilere göre İstanbul'da bir hasta yoğun bakım bulunamadığı için vefat etmiş. Türkiye'de yoğun bakımda yer bulamadığı için ölen vatandaşlarımız olmaya başladı. Eğer gereken önlemler alınmaz ve tedbirler artırılmazsa Manisa'da da bu sıkıntı yaşanabilir. Bir an önce sosyal mesafeyi azaltan tedbirlerin uygulanması gerekir.”