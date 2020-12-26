Maske hangi hastalıkları azalttı

Saman nezlesi: Mevsimsel alerjik rinit (saman nezlesi) klasik olarak ilkbahar ya da sonbaharda alevlenen ve başlıca nedeni polenler olan bir rahatsızlıktır. En önemli belirtileri haftalar hatta aylar sürebilen hapşırık, su gibi burun akıntısı, burun ve genizde kaşıntı ve burun tıkanıklığıdır. Hastanın öyküsü kulak burun boğaz muayenesindeki bulgularla birleştirilerek tanı konulabilir. Alerji testleri tanıyı destekleyebilir. Alerjenden kaçınma noktasında maskeler çok etkili olmaktadır. Hastaların geri bildirimlerinden de gördüğümüz şekilde Covid-19 salgını süresince saman nezlesi olan ve maske kullananların alerji kaynaklı yakınmalarında belirgin bir azalma meydana gelmiştir.

Diğer solunum yolu enfeksiyonları: Covid-19'a yol açan yeni tip koronavirüsün ağız ile burun yolundan damlacık yolu ve aerosol biçiminde bulaştığını biliyoruz. Ancak koronavirüs bu şekilde bulaşan tek virüs değil. Kullandığımız maskeler başta gribe yol açan İnfluenza, nezleye yol açan Rhinovirüs olmak üzere birçok virüse karşı da koruyucudur. Geçtiğimiz yüzyılda, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında ortaya çıkan, dünya nüfusunun üçte birinin enfekte olmasına yol açan ve 20-100 milyon arası kişinin ölümüne sebep olduğu tahmin edilen İspanyol Gribi pandemisinden günümüze kalan fotoğraflarda da geniş kitlelerin elindeki en önemli silahın maske olduğunu görüyoruz.

Bademcik ve geniz eti sorunları: Geniz eti, burnun arkasında yer alan ve 5 yaşına kadar büyüyen, normal koşullarda 5 yaşından sonra gerileyen bir organdır. Bademcikler ise 4-10 yaş arası daha aktiftir. Geniz eti iltihapları çocukluk çağı sinüzitlerinin de en önemli sebebidir. Yine geniz etinde konuşlanan bazı mikroplar çocuklarda tekrar eden kulak ağrısı ve bazen yüksek ateşle seyreden orta kulak iltihaplarına ya da yalnızca işitme kaybıyla kendini gösteren, kulak zarı arkasında sıvı birikimi ile ortaya çıkan sessiz orta kulak iltihabına neden olabilir. Ayrıca geniz eti ve bademcikler büyüdüklerinde burun tıkanıklığı, horlama, ağzı açık uyuma, apne yani uykuda nefes durmasına yol açabilir. Bademcik ve geniz etindeki büyümelerin önemli bir sebebi de tekrar eden enfeksiyonlardır. Pandemi döneminde çocuklarda maske kullanımı, izolasyon ve fiziksel mesafe ile birlikte tüm bu sorunlarda belirgin bir azalma oldu. Dolayısıyla yakın bir gelecekte çocuklarda bademcik ve geniz eti ameliyatı sayılarının azalabileceğini tahmin etmek mümkün.