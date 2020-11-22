Pandemide hastalıklara karşı beslenme tüyoları

DİYABET

Diyabetten korunmanın temel 2 taşı sağlıklı beslenme düzeni ve hareketli yaşamdır.

Evde kaldığımız süreçte fiziksel olarak her gün mümkün olduğunca aktif olunmalı.

Evde yapılabilecek egzersizler günlük düzene eklenmelidir.

Meyve, sebze, tam tahıllar, kuru baklagiller, yağlı tohumlar (badem, ceviz, fındık), zeytinyağı, balık tüketiminin yoğunluklu olduğu Akdeniz Diyet modeli benimsenmelidir.

Şeker ile tatlandırılmış içecek tüketimi ve şeker ilaveli paketli gıdaların tüketimi sınırlandırılmalıdır. Tek tip beslenmeden uzak durmaya özen gösterilmelidir.

Ülkemizde ve dünyada coronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, kış aylarıyla birlikte grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskimiz de artacak. Bu sebeple, özellikle bu dönemde alınan korunma önlemlerinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlü tutularak vücut direncinin artırılması yaşamsal öneme sahip. Pandemi nedeniyle evde geçirilen sürenin artması günlük hayattaki değişimlere neden olarak bazı hastalıkların seyrini değiştirip, bazılarını da tetikleyebilir. İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz'den bağışıklığı güçlendirirken, kronik hastalıklardan korunmanızı sağlayacak beslenme önerileri…

GRİP

Grip denilince her ne kadar akla ilk turunçgiller gelse de karalahana, ıspanak, marul, brüksel lahanası ve brokoli gibi koyu yeşil sebzeler, yeşil ve kapya biber zengin C vitamini içerikleriyle öğünlerinizin vazgeçilmezi olsun…

Haftada 2-3 kez bu sebzelerin yemeklerini pişirin.

Mevsim meyvelerinden elma; güçlü antioksidanlardan biri olan flavonoid içeriğiyle, Trabzon hurması; C vitamini ve fenolik bileşik içeriğiyle; nar ise flavanoidler, C vitamini, A vitamini içeriğiyle kış aylarında gribe karşı kalkan görevi üstleniyor.

Elma ve Trabzon hurmasını ara öğünlerinizde narı ise mevsim salatalarınızın üzerine ekleyin gripten korunun…

YÜKSEK KOLESTROL

Kolesterol içeren besinleri ve doymuş yağ tüketimini sınırlayıp; mevsimine uygun posa içeriği yüksek meyve ve sebzeleri artırarak pandemi sürecinde kolesterol seviyelerini regüle etmek mümkün…

Posa alımınızı artırmak için meyve ve sebzelerin kabuklarını soymayın… Kahvaltınızda avokadoya şans verin.

Yapılan çalışmalar, avokadonun kolesterol düşürücü etkisini desteklemektedir. Ara öğününüzde meyve seçimleriniz kivi ve ayvadan yana olsun. Kivinin içeriğindeki potasyum kalp sağlığını koruyarak kolesterolü düşürmeye yardımcı olmaktadır.

Ayvanın ise zengin posa, antioksidan içeriği kolesterol seviyelerini regüle eder, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Havuç ve bamya da kolesterol seviyelerinin düşürülmesini destekler.

KARACİĞER YAĞLANMASI

Meyve ve sebze ağırlıklı beslenme düzeninin tedavideki yeri göz ardı edilmemeli.

Karnabahar, brokoli, pazı, lahana, brüksel lahanası, turp çeşitleri, soğan ve sarımsak öğünlerinizden eksik olmamalı.

Haftada 2-3 kez bu sebzelerin yemeklerini pişirebilir veya günlük olarak tükettiğiniz salatalarınızda bolca limon ilavesiyle tüketebilirsiniz.

Karaciğer yağlanmasına sebep olan toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasında antiksidan içeriği yüksek kırmızı meyvelerin de (böğürtlen, kızılcık, yaban mersini, ahududu) etkileri göz ardı edilmemelidir.

Enginar da zengin antioksidan ve posa içeriğiyle karaciğerden toksinlerin atılmasına destek olarak karaciğer sağlığını korur.

Haftada 5 gün 30 dakika yürüyün

Fiziksel olarak her gün mümkün olduğunca aktif olunmalı; gün içerisinde 2 saatten fazla hareketsiz kalınmamalıdır. Bağışıklık sistemi ve kronik hastalıklardan korunmada egzersizin olumlu sağlık etkileri ve pandemi süreci göz önünde bulundurulduğunda; haftada 5 gün günde 30 dakika olarak fiziksel aktivite yapmak (tempolu yürüyüş gibi) yeterli olacaktır.