Beyindeki bazı sinir hücrelerinin (nöronlar) yavaş yavaş parçalanması veya ölümüyle birlikte, beyindeki dopamin seviyelerinin düşmesi anormal beyin aktivitesine neden olarak Parkinson hastalığının semptomlarına yol açar. Nedeni bilinmemekle birlikte, genler ve çevresel tetikleyiciler hastalıkta rol oynayan faktörlerdir. Peki, Parkinson hastalığı nedir? Parkinson belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

Parkinson hastalığı, beynin substantia nigra adı verilen belirli bir bölgesinde ağırlıklı olarak dopamin üreten nöronları etkileyen nörodejeneratif bir hastalıktır. Parkinson hastalarının çoğunda hastalık ilk olarak yaklaşık 60’lı yaşlarda gelişse de, hastalarının yaklaşık yüzde 5 ila 10’unda 50 yaşından önce başlayan “erken başlangıçlı” hastalık vardır. Parkinson her zaman kalıtsaldır ve bazı formlar spesifik gen mutasyonları ile ilişkilendirilmiştir.

PARKİNSON HASTALIĞI NEDENLERİ

Parkinson hastalığı, beynin hareketi kontrol eden bir bölgesinde sinir hücreleri veya nöronlar bozulduğunda veya öldüğünde ortaya çıkar. Normalde, bu nöronlar dopamin olarak bilinen önemli bir beyin kimyasalı üretir. Nöronlar öldüğünde veya bozulduğunda, daha az dopamin üretir, bu da Parkinson’un hareket sorunlarına neden olur.

Bilim adamları hala dopamin üreten hücrelerin ölmesine neyin neden olduğunu bilmiyorlar.

PARKİNSON HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Parkinson semptomları genellikle yavaş yavaş başlar ve zamanla kötüleşir. Hastalık ilerledikçe, insanlar yürümek ve konuşmakta zorluk çekebilirler. Ayrıca zihinsel ve davranışsal değişiklikler, uyku sorunları, depresyon, hafıza problemleri, yutma, çiğneme ve konuşma güçlüğü, idrar problemleri veya kabızlık, cilt problemleri, yorgunluk ve uykusuzluk olabilir.

Parkinson hastalığının dört ana semptomu vardır:

– Ellerde, kollarda, bacaklarda, çenede veya kafada titreme

– Uzuvların ve gövdenin sertliği

– Hareket yavaşlığı

– Denge ve koordinasyon bozukluğu, bazen düşmelere neden olur.

PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİ

Parkinson’da erken teşhis çok önemlidir ve yaşam kalitesini olumlu etkilemektedir. Parkinson hastalığı için bir tedavi olmamasına rağmen, ilaçlar, cerrahi tedavi ve diğer tedaviler genellikle bazı semptomları hafifletebilir.

Diğer destekleyici tedaviler arasında sağlıklı bir diyet ve kasları güçlendirmek ve dengeyi geliştirmek için egzersizler yer alır.

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