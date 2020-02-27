Potasyum eksikliğinde ne yemeli?

Potasyum, elektrolit adı verilen bir mineral türüdür ve diğer elektrolitler arasında sodyum, kalsiyum ve magnezyum bulunabilir. Elektrolitler bir elektrik yükü taşır ve kalp de dahil olmak üzere vücudunuzun elektriksel aktivitesini kontrol eder. Ayrıca hidrasyonunuzu ve kas fonksiyonunuzu da etkileyebilir. Kasları inşa etmeye yardımcı olan potasyumu, sağlıklı bir yetişkin günde 4.7 gr. tüketmesi gerekebilir. Düşük potasyum alımının belirtileri arasında şiddetli kas yorgunluğu, kas krampları ve güçsüzlük hissi olabilir. Vücudunuzun çok fazla potasyum kaybetmesine neden olan bir ilaç kullanıyorsanız ve bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuza danışmanız gerekebilir. Potasyum tüm kaslarınızın işlevini, en önemlisi kalp kaslarınızı etkileyebilir. Acil olmayan durumlar takviye edilebilir, ancak doktorunuzun önerisi dahilinde olmalıdır.

POTASYUM SEVİYENİZİ ARTTIRIN

Potasyum her gün yediğimiz birçok yiyeceklerde bulunabilirler.

MEYVELER

Muzlar sağlıklı bir potasyum dozu içerir ve muzların kas kramplarını önlemeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Portakal, mango, kivi, kayısı, hurma ve avokado gibi meyveler iyi bir potasyum kaynağıdır.

SEBZELER

Havuç, tatlı patates ve kırmızıbiber gibi sebzeler içerisinde bol miktarda potasyum barındırabilirler.

ET

Izgara biftek, yanı sıra domates ve yeşil yapraklı sebzeler ile tüketildiğinde, yeterli miktarda potasyum almanızı sağlayabilir.

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