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Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Halk arasında kansızlık olarak bilinen demir eksikliği, yanlış diyet ve beslenme şekli, aşırı derece işlenmiş gıda tüketimi, kadınlardaki fazla adet kanamaları, çocukların erken dönemde anne sütü yerine inek sütüne başlatılması, aşırı kafeinli ürünler, kahve ve çay tüketimi, folik asit ve B12 vitamini eksikliği gibi nedenlerle ortaya çıkar. Şimdi, demir eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Sozcu.com.tr
09:35 -
Haberler Sağlık
Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Demir eksikliği, vücutta demir minerali yeterli olmadığında ortaya çıkar. Demir eksikliği dünyada en çok görülen anemi yani kansızlık türüdür. Peki, demir eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

DEMİR EKSİKLİĞİ (KANSIZLIK) NEDİR?

Toplumda kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalmasıdır.

Kırmızı kan hücrelerinin vücutta oksijen taşımalarını sağlayan bir protein olan hemoglobin yapmak için demire ihtiyacı vardır.

Vücudunuzda yeterli hemoglobin yoksa, dokularınız ve kaslarınız yeterli oksijen alamaz ve etkili bir şekilde çalışamaz. Bu anemi (kansızlık) adı verilen bir duruma yol açar.

Foto: shutterstock

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

– Cilt solgunluğu
– Vücutta güçsüzlük, yorgunluk
– Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak
– Konsantrasyon bozukluğu
– Baş ağrısı
– Ellerde ve ayaklarda uyuşma
– Sinirlilik hali
– Kulaklarda uğuldama
– Dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar
– Kırılgan saç ve tırnaklar
– Saçlarda dökülme
– Dilde yanma
– Ağız mukozasında hassasiyet
– Depresyon
– Uyku sorunları
– Normal olmayan üşüme hissi

Demir eksikliğinin ileri derece belirtileri arasında ise; çarpıntı, toprak veya buz yeme, yavaşlayan tiroit fonksiyonları ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da görülür.

DEMİR EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

Demir eksikliği için kesin tedavi, durumun nedenine ve şiddetine bağlıdır. Çoğu durumda doktor tarafından demir hapları reçete edilir.

Demir emilim bozukluğunun sorun olduğu durumlarda, demiri intravenöz (damar yuluyla) olarak vermek mümkündür. Bu, önemli kan kaybı gibi diğer durumlarda da bir seçenektir. En ağır vakalarda kan nakli gerekebilir. İç kanama eksikliğin bir nedeniyse, ameliyat gerekebilir.

Doktor ayrıca daha fazla demir açısından zengin yiyecekleri içerecek şekilde diyet değişiklikleri önerebilir.

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Son güncelleme: 09:38 24.02.2020
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