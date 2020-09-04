Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Kısıtlama için çok geç kalındı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, corona virüsü salgınının büyük bir hız kazandığını belirterek “Salgın tümüyle kontrolden çıkmış durumda. Çok sayıda belirtisiz ve belirtili enfekte kişi var. Bunların da yansımalarını göreceğiz. 2-4 hafta rakamlarda artış olacak” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe’ye konuşan Prof. Şenol, Okulların açılmasının bu işi çok daha kötü noktalara sürükleyebileceğini kaydetti.

VİRÜS YÜKÜ FAZLA

Son 1 ay içinde ağır vaka rakamlarının yüzde 74 kadar arttığını aktaran Prof. Şenol, şunları dile getirdi:

* Normalde ağır olgular dünyada baktığınız zaman yüzde 1'dir, bizde çok daha yüksek bir rakam çıkıyor. Bu da bize şunu gösteriyor toplumda virüs yükü çok yüksek. Bu da kişilerin çok fazla enfekte kişilerle karşılaştığını gösterir.

* Baktığınız zaman bireysel koruma kurallarına çok uyan insanlar bile enfekte olmaya başladılar, maskesini takıyor, evinden hiç çıkmıyor ama bir kere devlet dairesine gitmiş, bir kere bankaya gitmiş, bir kere yakınını acile götürmüş sonra kendisi enfekte olmuş ve bütün evde yaşayanları enfekte etmiş. Bu ciddi virüs ve enfeksiyon yükü anlamına geliyor.

SAĞLIK SİSTEMİ TIKANMA NOKTASINDA

Sağlık sisteminin artık tıkanma noktasında olduğunun altını çizen Prof. Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Acile giren bir hasta Covid ile enfekte olup çıkıyor. Ameliyatı gelen bir hasta Covid kapıp çıkıyor. Bu, şu demek: Hastaneler bu karma sistem yüzünden sıkıntıdalar.

* Onun için bir an önce hastanelerin normal temiz hastane ve Covid hastanesi olmak üzere ikiye ayrılması lazım.

KISITLAMA İÇİN GEÇ KALDIK

* Bilimle yönetim bir türlü aynı masaya oturmuyor. Kısıtlama için çok geç kalındığını düşünüyorum. Hayatın anahtarı olmayan bütün alanlar, açılışlar, mitingler, toplu ibadetler hepsi iptal edilmeli.

* Nüfusun sosyal hareketliliği en çok neredeyse onu görüp, hangileri gereksiz onları yüzde 50 kısıtlamak lazım.