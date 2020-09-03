Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 3 Eylül tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 49 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 511 oldu.

Bugün toplam 110 bin 225 test yapılırken, bin 642 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 274 bin 943’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 41 OLDU



Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 7 milyon 466 bin 87’ye ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 211 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 248 bin 87’ye yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 41 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: GÜÇ TEDBİRDE

Sosyal medya hesabından corona virüsü tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde.

DÜN 45 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada corona virüsü salgını nedeniyle 45 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 596 yeni vaka tespit edildiğini ve 947 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.

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