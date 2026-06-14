Antalya’nın Kaş ilçesinde futbolseverler, millilere destek olmak için tarihi bir mekanda bir araya geldi. Türkiye-Avustralya karşılaşmasını dev ekrandan izlemek isteyen vatandaşlar, ilçenin simgelerinden tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu’nu hıncahınç doldurdu.
Turnuvanın coşkusu mega kent İstanbul’u da erkenden ayağa kaldırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından şehrin birçok merkezi noktasına dev ekranlar kuruldu. A Milli Takım'a uzaktan da olsa tek ses olmak isteyen İstanbullular, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meydanları doldurmaya başladı.
Şanlıurfa'da milli maç heyecanı Şanlıurfa'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşan Türkiye'nin maçını dev ekranlardan izledi.
Günün Trend Haberleri
Samsun’da, milli maç heyecanı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde kurulan dev ekranlarda vatandaşlar, karşılaşmayı takip etti.
Ankara'da, milli maç heyecanı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ankara'da vatandaşlar karşılaşmayı, sokaklarda, işyerlerinde ve kafelerde takip etti.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.