Turnuvanın coşkusu mega kent İstanbul’u da erkenden ayağa kaldırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından şehrin birçok merkezi noktasına dev ekranlar kuruldu. A Milli Takım'a uzaktan da olsa tek ses olmak isteyen İstanbullular, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meydanları doldurmaya başladı.