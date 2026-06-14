Son olarak Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, açtığı YouTube kanalı ile Dünya Kupası boyunca yayınlar yapacağını duyurdu.

Şubat ayında sosyal medya hesabından "Hani derler ya, çok yakında" başlıklı bir video paylaşan Terim, gönderisinde "Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir... Yeni şeyler söyleyelim cancağızım" ifadelerine yer vermişti. O gün kullanılan bu ifadeler farklı şekillerde yorumlansa da işin aslı ortaya çıktı.

"ŞİMDİ YİNE BAZI ŞEYLER VAR..."

Fatih Terim, Dünya Kupası boyunca çok takipçili kanallarda yorumculuk yapmak yerine kendi adıyla açtığı resmi kanalda yayın yapmaya karar verdi. Kanalın açılışının ardından "Başlama Vuruşunu Yapalım" başlıklı tanıtım videosu da yayınlandı. Yaklaşık 20 saniyelik videoda Terim, "Şimdi yine var... Bazı şeyler var yine... Bekleyin" ifadelerini kullandı.