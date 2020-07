Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya uluslararası sağlık örgütlerinden destek

Uluslararası Avrupa Sağlık Politikaları Birliği, (International Association of Health Policy in Europe-IAHPE), Pandemiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar sonrası hakkında soruşturma açılan Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya destek verdi.

IAHPE BİLİM CAMİASINI DESTEĞE ÇAĞIRDI

Pala hakkındaki her tür işlemin bir an önce durdurulması talebiyle açıklama yapan IAHPE, uluslararası sağlık ve bilim camiasını da Prof. Dr. Kayıhan Pala ile ve sorumluluk sergilediği için baskı altına alınan kişilerle dayanışmaya çağırdı. IAHPE'nin çağrısının ardından, Fransız “Sağlığımız Tehlikede” Kolektifi'nden Prof. Dr. Kayıhan Pala'ya destek açıklaması geldi.

HALK SAĞLIĞI SİTEMLRİNİN GÜÇSÜZ KALDIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

IAHPE'nin açıklamasında kemer sıkma politikalarının, ticarileştirmenin ve özelleştirmelerin damga vurduğu bir on yılın ardından güçsüz duruma düşen halk sağlığı sistemlerinin pandemi sürecinde pek çok açıdan yetersiz kaldığına dikkat çekilerek, bu başarısızlıklara ek olarak hükümetlerin halk sağlığı alanındaki yetkili kuruluşlara yönelik baskılarının da arttığı vurgulandı. Açıklamada, akademik özgürlük, saydamlık ve hesap verebilirliğin her zaman ve her durumda, ama özellikle pandemi sırasında güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.

“KOLEKTİFİMİZ PALA’NIN YANINDA”

Fransız Kolektifi “Sağlığımız Tehlikede” de, IAHPE'nin dayanışma çağrısının ardından yaptığı açıklamada, “Kolektifimiz, bir Halk Sağlığı hekimi olarak sahip olduğu etik anlayış doğrultusunda görüşünü dile getirdiği için kendisini savunmak durumunda bırakılan Prof. Dr. Pala'nın yanındadır. “Sağlığımız Tehlikede” kolektifi, Dr. Pala'ya yönelik işlemlere son verilmesini talep eden IAHPE açıklamasının yanındadır” ifadelerine yer verdi.