Prof. Dr. Metintaş’tan önemli bayram uyarısı: Ağır vebal ödeyebiliriz!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları corona virüsüne karşı uyararak bayramda yapılması ve yapılmaması gerekenleri açıkladı.

VİRÜS HALEN ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramının, özünde Müslümanlar arasında sosyal paylaşımı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı esas alan, bunu bir dini vecibe olarak gerekli kılan, gelenek ve göreneklerle zenginleşmiş, bu nedenle kendine özgü ritüelleri olan bir dini bayram olduğunu söyledi.

Metintaş, “2020'de tam da bayram günlerine denk gelen son yüzyılın en büyük salgını corona virüsü, ülkemizde 11 Mart 2020'de ilk vakanın tanımlanmasından bu yana 5 aydan fazla bir zaman geçmesine karşın halen etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Test pozitifliği genel toplum için yüzde 2 civarında olup, hastalık çoğalma hızı 1.03 olarak devam etmektedir. Yani bir hasta birden fazla kişiye bulaştırıcı olma durumundadır. Hastalık çoğalma hızının 1'in altına düşmemesi enfeksiyonun toplum içinde halen yayılmaya devam etmesi anlamına gelmektedir” şeklinde konuştu.

HEDEFE HENÜZ ULAŞILAMADI

Prof. Dr. Metintaş, “Nisan ayı içinde alınan sokağa çıkma yasakları gibi sıkı tedbirlere rağmen, Haziran ayında geçilen normalleşme sürecinde tedbirlere uymadaki yetersizlikler nedeniyle hastalık kontrolünde istenilen hedefe henüz ulaşılamamış olup, özenle kat edilecek bir miktar yol daha vardır” dedi.

BULAŞMA RİSKİ BİZLERE AĞIR VEBAL YÜKLEYEBİLİR

Konuşmasında Kurban Bayramı'nda yapılması gerekenleri de açıklayan Prof. Dr. Metintaş şöyle konuştu:

“Corona virüsü gölgesinde yaşayacağımız bu Kurban Bayramı'nı, Kurban Bayramı'nın özüne, ruhuna uygun biçimde, tam bir sosyal dayanışma sorumluluğunda ve tavrında geçirmemiz de adeta bir dini gereklilik halidir. Kurban Bayramı sırasında, eğer hastalığa karşı vurdumduymazlık yaparsak, insanlara karşı oluşturabileceğimiz bulaştırma riski, bulaştırma hali ya da alabileceğimiz bulaşma riski bizlere ağır bir vebal yükleyebilir.

Bir dini bayramda, üstelik dini gereklilikleri yerine getirirken aynı toprakları ve aynı kaderi paylaştığı insanlara tam da bayram günü zarar vermeyi kim ister? O halde Kurban Bayramı’nı, corona virüsü pandemisine karşı oluşturulan ‘yeni normaller' çerçevesinde geçirmemiz, insanlığa karşı önemli bir dini görev ve sorumluluktur.”

AMAN DİKKAT!

Bayram sırasında ve hazırlığında, toplum içinde kurban kesiminde, camide, alışverişte Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi'ndeki kurallarına uyulması gerekliliğini hatırlatan Prof. Dr. Metintaş, “Aman dikkat! Pandemiyi durdurmak, bugüne kadar başarılı olan çabaları boşa çıkarmamak, sonbahar ve kış aylarında tekrar pandeminin ağır sonuçlarına katlanmamak, 65 yaş üzeri yaşlı ve kronik hastalığı olan yakınlarımızla daha uzun süreler birlikte olabilmek, ama hepimizi korumak adına, aman dikkat! Her şey daha güzel günler için, biraz daha sabır Türkiye'm!” dedi.