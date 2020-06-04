Prof. Dr. Tevfik Özlü normalleşme süreci ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Pandemi sürecinde herkese sorumluluk düştüğünü belirten Prof. Dr. Özlü, ‘birkaç gün sonra tekrar yükselme olabilir’ uyarısında bulundu.

Normalleşme sürecinin ilk adımının 11 Mayıs’ta atıldığını, 1 Haziran’da ise daha genişletilmiş olarak ikinci adımının başladığını belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün tamamen silip atacak bir gücün şu an için olmadığını dile getirerek, “Aşısı olmadığı sürece virüsten kurtulamayız. Çok sıkı tedbirle alan Çin’de bugün hala vakalar görünüyor. Daha önce bu olayı atlatmış görünen Güney Kore’de vakalar görünüyor. Ve geri adımlar atılıyor. Yani, bu virüs hep bir tarafta duracak ve bekleyecek. Fırsat bulduğu zaman ortaya çıkacak. Bundan sonraki yaşantımızda virüsün tamamen bittiğini, sıfırlandığını beklemek hiç gerçekçi değil” ifadelerini kullandı.

YÜKSELME OLABİLİR

Prof. Dr. Özlü, yeni vaka sayılarını her gün düşmesinin sebebi olarak bayramda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı olduğunu savundu ve şunları söyledi: “Bayramda 4 günlük yasağın sonuçlarını gördük, rakamlar 800’lere indi. 15 gün insanları evlerinde tutabilirsiniz ve 2 haneli rakamlara indirebilirsiniz. Ama tekrar normale döndürdüğünüzde, tekrar yükselme ve dalgalanmalar önemli olacak.

Burada olan şu, biz kurallara dikkat edersek bu rakamlar düşer. Toplumun yüzde 100’ü buna uyarsa o zaman sıfırlayabiliriz. Bir kişinin hatası yüzünden pek çok kişi mağdur olabiliyor. Bununla yaşamayı öğreneceğiz ki normale dönebilelim. Bir kişinin fire vermesi bu çarkı bozar.

Sayılara takılmayın. Önceden endişe ile rakamları takip ediyorduk. O rakamlar, bizim oluşturduğumuz rakamlar. Bu rakamlar üzerinden her gün yorumlar yapmak çok sağlıklı bir şey değil. Esas olan biz virüsle yaşamayı öğreneceğiz. Dikkatli olursak düşecek, dikkat etmezsek yükselecek. Bunu 4 günlük yasak sonrasında görüyoruz şu anda. Birkaç gün sonra bence, bayram sonrası yaşanan yoğunlaşmanın etkisini de bir miktar göreceğiz. Tekrar bir yükselme olabilir”

BİR KİŞİ GÜVENDE DEĞİLSE HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİL

Vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Özlü, “Artık şunu görmemiz lazım. Bir kişi güvende değilse hiç kimse güvende değil. Bir kişinin hastalığı bugün kaç milyon insanın hasta olmasına neden oldu. ‘Bana ne’ diyemeyiz. Ona ne olursa olsun, benim tuzu kuru diyemeyiz. Hepimiz bu gemideyiz ve hepimiz birbirimizi kollamak zorundayız. Dolayısıyla virüse rağmen yaşamanın yolunu öğrenmemiz lazım. Bunu mutlaka becermek zorundayız. Evlerde 6 ay, 1 sene daha kalamayız” şeklinde konuştu.