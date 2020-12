Prof. Dr. Özlü: Oxford aşısı yakın zamanda Türkiye’ye gelecek

Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk kanalında aşılarla ilgili soruları yanıtladı. canlı yayınında Uğur Önver’in sorularını yanıtladı. Özlü’nün açıklamaları şöyle:

*Sinovac'ın ürettiği aşı DSÖ tarafından denetlenen ve 15 yıldır aşı üreten bir firma. Standartlara uygun bilimsel yöntemlerle etkinliği kanıtlanmış aşılar, esas olan bu. Aşılar arasında çok bariz bir fark yayınlanmadı. Sadece Sinovac'ın Faz-3 çalışmaları yayınlanmadı. Burada bir eksiklik var.

*Sinovac'ın Brezilya'daki Faz-3 çalışması tamamlandı ve 23 Aralık'ta bu sonuçlar açıklanacak. Aşılarla ilgili karşılaştırma yapacaksak bu verilere dayanarak konuşmalıyız. Yoksa Çin'de üretilmiş, ABD'de üretilmiş, bunların bir farkı yok. Güvenlikle ilgili bilgiler iyi. Çok sayıda kişiye ulaşıldı, dünyada ciddi bir yan etki hiç görülmedi. Birkaç yan etki bildirildi ama onların da aşıyla ilgisiz olduğu bildirildi.

*Türkiye'de de Sinovac'ın Faz-3 çalışması devam ediyor. Yaklaşık 6 bin gönüllüye bu aşı uygulanmış ve yan etki görülmemiş. Önümüzdeki günlerde de Türkiye sonuçları yayınlanabilir.

NEDEN ÇİN AŞISI AVRUPA’DA SİPARİŞ EDİLMEDİ?

Bu aşılarla ilgili, aşı daha ortada yokken ülkeler hızlı davranarak siparişini verdiler. Çin'in kendi aşısını, kendi popülasyonunda kullanmak üzere bir rezervi vardı. Ülkelerin farklı seçenekleri gündeme getirdiklerini de görüyoruz. Bazı aşılarla ilgili süreçlerle tamamlanmadı. Çin'den de Avrupa ülkelerinin, ABD'nin aşı almak üzere bazı girişimlerde bulunduğuna dair de haberler geliyor. Çin bu aşıyı verebilecek durumda da değil. Çin'in ürettiği aşıların dışarıya verecek kadar aşı fazlalığı da yok. Aşılar daha üretilmeden üretim kapasitesinin tümü siparişlerle dolmuş durumda. Burada bir sıkıntı yok sadece ön siparişlerle her ülke kendine göre bir planlama yaptı. Ben şuna inanıyorum; her ülke her aşıya ulaşacak. Bu bir zaman işi. Mayıs-Haziran'dan sonra Avrupa'da da bizde de farklı seçenekte aşılar gündeme gelmiş olacak.

OXFORD AŞISI İLE İLGİLİ SÖZLEŞME İMZALANDI

*Çin bir taraftan aşısını satarken diğer taraftan aşı da alıyor. Bu bizim için de geçerli. Sayın Bakan da bilgi verdi. Sinovac aşısını öncelikli alıyoruz gibi görünüyor ama Oxford aşısıyla ilgili de bir sözleşme imzalanmış yakın zamanda. Oxford aşısı da Türkiye’ye gelecek. Prizer’ın aşısı da Türkiye’ye lecek. Bununla ilgili sürecin devam ettiğini zaten Sayın Bakan açıklamıştı. Benim bildiğim ön sözleşme yapılmış. Oxford aşısına da Türkiye ulaşacak eğer önümüzdeki süreçte veriler olumlu gelirse. Oxford yeniden kendi aşısıyla ilgili çalışmaları sürdürüyor. DSÖ ayrıntılı bilgi istemişti firmadan. O süreç tamamlanıyor, o da olumlu gelirse o aşıya da Türkiye ulaşacak.

AŞI PLANLAMASI NASIL YAPILDI?

Merak etmeyin, planlamalar yapıldı. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye’de aile hekimliği sistemi var. Herkes orada kayıtlı. Benim, sizin aile hekimimiz var. Bir aile hekiminin kendi bölgesinde kaç tane 65 yaş üstü olduğunu biliyor. Zaten iletişim var aralarında. Bunlar çok kolay çözümlenebilecek sorular. Haberler yakında duyulacak.

CORONA İLACI BULUNDU MU?

Bazı ilaçlarla ilgili hayvan deneylerinde yapılan sonuçlar başarılı olarak bildirildi. Ama daha bunların insanlarda kullanılabilmesi için epey bir zamana ihtiyaç var. Elimizin altında kullanabileceğimiz bir ilaç yok. İlaca biraz daha uzağız. Nereden bakarsanız bakın 2-3 yıllık bir süreç gerekiyor. Aşı şu anda en ulaşılabilir silahımız.