Prof. Dr. Usluer: 3 kuruşluk maskeyi dağıtamayanlar aşıyı nasıl ücretsiz dağıtacak?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsü aşısının ücretsiz olacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

3 KURUŞLUK MASKEYİ DAĞITAMADILAR

Prof. Dr. Usluer, yaptığı açıklamayla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sağlık Bakanı Koca’ya tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsü aşısının ücretsiz yapılacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Prof. Dr. Usluer, “Üç kuruşluk maskeyi dağıtamayanlar, grip aşısını hedef gruplara yapamayanlar, salgının merkezine ekonomiyi koyanlar, bunu becerebilirler mi? Sağlık Bakanı ‘Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak’ demiş! Soru 1: Kime? Soru 2: Öncelik sıralaması nasıl olacak? Soru 3: Gerçek mi?” paylaşımlarında bulundu.

MAKYAJLANMIŞ RAKAMLARLA SALGINI YÖNETEMEZSİNİZ

Sağlık kurumunun halen salgını nasıl kontrol edeceğini bilmediğini belirten Prof. Dr. Usluer, “Hala sağlık otoritesi ya da siyaset kurumunun kendisi, hastalık belli hastalığın tedavisi yani salgının nasıl kontrol edilebileceği belliyken üstelik Mart ayından başlayan uzun bir tecrübe süresi bırakmışken hala pansuman tedbirlerle salgını kontrol altına almaya çalışan bir siyaset kurumundan ne yazık ki bahsetmek zorundayız. Bakın bir suç var ortada, olaya siyaset kurumu tarafından bakacak olursak, bir suç var. Bu suç nedir? Covid-19 hastalığına yakalanmak. Peki suçlu kim? Vatandaş. Sorumlu kim? Vatandaş. Peki bu yükü kimin üzerine yüklüyorsunuz? Hastanelerin, sağlık personelinin. Siz kendinizi devletle eşdeğer gördüğünüze göre ya da bu ülkeyi yönetmekle mükellef olduğunuza göre siz neredesiniz? Siz yapmanız gerekenleri neden yapmıyorsunuz? Suçu ve sorumluluğu vatandaşa, yükü sağlık personeline yükleyerek, makyajlanmış rakamlarla, pansuman tedbirlerle salgını yönetemezsiniz!” şeklinde konuştu.

PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ

Prof. Dr. Usluer, salgının mevcut durumuna hayret ettiğini, Perşembe'nin gelişinin Çarşamba'dan belli olduğunu, gerekli önlemlerin hala alınmamasına hayret ettiğini söyledi. 14 günlük tam kısıtlama getirilmesi gerektiğini ifade eden Usluer, şunları söyledi:

* Türkiye'ye ait salgın verilerinde oklar yukarı doğru. Bu artış hızı yeni açıklanan önlemlerle düşürülemez.

* Acilen en az 14 günlük (ideali 28 gün) tam kısıtlama getirilmeli.

* Hükümet ‘sosyal devlet’ görevini yerine getirerek vatandaşının mağdur olmamasını sağlamalıdır.

* Miting tarzı toplantı yapmayalım, düğün yapmayalım, taziyeleri telefonla yapalım, sosyal birliktelik maske ve mesafe kuralları içinde 15 dakikayı aşmasın.

* Toplu alanlarda çay, kahve içmeyelim.

* Toplu ve kalabalık olan her türlü aktiviteden kaçınalım