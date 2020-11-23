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Sağlık çalışanlarını kim tedavi edecek?

Covid-19 salgınında yeni bir döneme girildi. Hastanelerde pozitif olan hekim ve sağlık çalışanlarının sayısında patlama yaşanıyor. Şimdiye kadar sağlık çalışanları iyileştiriyordu, hastanelerden gelen bilgiler, “Şimdi sağlık çalışanlarını kim iyileştirecek?” sorusunu akla getirdi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 14:45, 23/11/2020
Haberler Sağlık
Sağlık çalışanlarını kim tedavi edecek?

Osmaniye Kadirli  Devlet Hastanesinde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra, yurdun bir çok hastanesinden benzer haberler gelmeye başladı.

Dokuz Eylül Tıp Fakültesinde son 2 haftada 108 hekim ve sağlık çalışanı, Ege Üniversitesi Hastanesinde de benzer sayıda hekim ve sağlık çalışanı enfekte oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde 5'i asistan 38 hekim, Aydın'da 6 aile hekimi, İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesinde 2 Kardiyolog, 4 Ürolog hekim, radyasyon, onkolojide 8 hekimin testinin pozitif çıktı. Çeşitli il ve ilçelerden sağlık çalışanlarının Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiği haberleri de arttı.

İzmir Tabip Odası başkanı Dr. Lütfi Çamlı artışı, “Vaka sayısı arttıkça bunlarla temas eden hekimler ve sağlık çalışanlarında 10 kat daha hastalığa maruz kalıyor” şeklinde açıkladı.

İzmir Tabip Odası başkanı Dr. Lütfi Çamlı  FOTO: SÖZCÜ

10 KAT ARTTI

Hastalarla temas edip testi pozitif çıkan hekim sayısında yüzde 10'luk bir artış yaşandığını söyleyen Çamlı, “Hekimlerde pozitif 10 kat daha arttı. Vefat sayılarımız da ciddi artışlar devam ediyor. Sağlık çalışanlarını kaybettiğimiz zaman bu mücadelede başarılı olmamız mümkün değil. Ortaya çıkan bu tablonun bir sorumluluğu olması gerekmez mi? Tüm bu yaşananların sorumlusu yok. Hasta, vefat sayılarının artmasının sorumlusu kim?  Bu sağlık sürecini, pandemiyi yönetenlerin sadece  yetkileri mi var” diye sordu.

BU ŞEKİLDE BAŞARI MÜMKÜN DEĞİL

Bir çok hastanede hekimlerin yoğun bakımda, acilde, pandemi polikliniğinde günde 12 saat yeterli koruyucu ekipman sağlanmadan çalıştığını söyleyen Çamlı, “Sağlık çalışanları hasta olsalar bile bir an önce işe dönmeleri için bir takım formüller arayarak sorun çözülmez. Pozitif temaslı sade vatandaşsa 14 gün karantinaya, izolasyona evine gönderiliyor, sağlık çalışanıysa 7'inci gün test yapılıyor negatifse işe başlatılıyor. Esnek mesai, dönüşüme mesai her alanda var ama sağlık çalışanlarında yok. Bu yöntemle işi çözmeye çalışmak mümkün değil” diyerek böyle devam etmesi halinde bırakın vatandaşı, sağlık çalışanlarını kimin iyileştireceğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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