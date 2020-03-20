Profesörden corona virüsü tedbiri: Hastaları için danışma hattı kurdu

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, görev yaptığı üniversiteye bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde corona virüsüne karşı tedbir için hasta yoğunluğunu azaltmak amacıyla ‘WhatsApp Danışma Hattı’ kurdu. Amacının, virüs salgını nedeniyle acil hastalar dışında uzmanlık alanındaki hasta yoğunluğu azaltmak olduğunu belirten Çalıkoğlu, izinli olmasına rağmen hat üzerinden hastalarına yardımcı olmaya çalışıyor. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından da danışma hattının duyurusunu yapıp, acil durumlar dışında hastaneye gidilmemesi öneren Prof. Dr. Çalıkoğlu, şunları kaydetti:

”Son dönemlerde korunma amaçlı 15- 20 defa el yıkadığımız için çeşitli önlemler almamız gerekiyor. Çünkü ellerin çok yıkanması egzamaya davet çıkarıyor. Özellikle sabun kullanılamayan durumlarda dezenfektan çok faydalı oluyor. Çünkü dezenfektanlar, deri yüzeyindeki zararlı bakterileri öldürerek çok temiz bir ortam yaratıyorlar. Elimizi temiz yıkadıktan sonra üzerine tekrar kolonya sürmemize ya da dezenfektan kullanmanıza gerek yok. Kolonyanın çok sık kullanılması da bir başka egzama sebebidir.” DHA

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