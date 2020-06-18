Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rusya’dan corona aşısı hamlesi! İnsan üzerinde denemeye başladılar

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da corona virüsüne (Covid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

17:51 -
Haberler Sağlık

Corona virüsü salgını nedeniyle 450 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Her gün vaka sayılarında artış yaşanıyorken, çok sayıda ülke de virüse çare bulmak için aşı çalışmalarını hızlandırdı.

Rusya'da ise yürütülen aşı çalışmaları, gönüllü kişilerde denenmeye başlandı.

İlk klinik deneylere ilişkin görüntüleri ise Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda TV kanalında yayınlandı.

Gönüllü kişilerin aşı denemelerinden 2 hafta önce karantinaya alındığı ve aşının yapılmasının ardından herhangi bir şikayette bulunmadıkları aktarıldı. Aşı denemelerinin 50 kişi üzerinde yapıldığı belirtildi. (DHA)

ʻʻ
Worldometers'in verilerine göre, corona virüsü salgını nedeniyle Rusya'da 7 bin 660 kişi hayatını kaybetti, 561 bin 91 vaka tespit edildi.

 

İLGİLİ HABERDünya Sağlık Örgütü'nden corona virüsü açıklaması: Aşıda onlara öncelik verilecek!Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüsü açıklaması: Aşıda onlara öncelik verilecek! İLGİLİ HABEREl öperek corona virüsünü tedavi edeceğini iddia ederken 20 kişiye virüs bulaştırdıEl öperek corona virüsünü tedavi edeceğini iddia ederken 20 kişiye virüs bulaştırdı
Corona Dünya Hindistan Rusya Sağlık
Son güncelleme: 17:58 18.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more