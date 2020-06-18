Rusya’dan corona aşısı hamlesi! İnsan üzerinde denemeye başladılar

Corona virüsü salgını nedeniyle 450 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Her gün vaka sayılarında artış yaşanıyorken, çok sayıda ülke de virüse çare bulmak için aşı çalışmalarını hızlandırdı.

Rusya'da ise yürütülen aşı çalışmaları, gönüllü kişilerde denenmeye başlandı.

İlk klinik deneylere ilişkin görüntüleri ise Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda TV kanalında yayınlandı.

Gönüllü kişilerin aşı denemelerinden 2 hafta önce karantinaya alındığı ve aşının yapılmasının ardından herhangi bir şikayette bulunmadıkları aktarıldı. Aşı denemelerinin 50 kişi üzerinde yapıldığı belirtildi. (DHA)



ʻʻ Worldometers'in verilerine göre, corona virüsü salgını nedeniyle Rusya'da 7 bin 660 kişi hayatını kaybetti, 561 bin 91 vaka tespit edildi.

İLGİLİ HABER Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüsü açıklaması: Aşıda onlara öncelik verilecek!