Rusya’dan corona aşısı hamlesi! İnsan üzerinde denemeye başladılar

Corona virüsü salgını nedeniyle 450 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Her gün vaka sayılarında artış yaşanıyorken, çok sayıda ülke de virüse çare bulmak için aşı çalışmalarını hızlandırdı.
Rusya'da ise yürütülen aşı çalışmaları, gönüllü kişilerde denenmeye başlandı.
İlk klinik deneylere ilişkin görüntüleri ise Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda TV kanalında yayınlandı.
Gönüllü kişilerin aşı denemelerinden 2 hafta önce karantinaya alındığı ve aşının yapılmasının ardından herhangi bir şikayette bulunmadıkları aktarıldı. Aşı denemelerinin 50 kişi üzerinde yapıldığı belirtildi. (DHA)