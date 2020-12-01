Sağlık çalışanları tükenmiş durumda

CovId-19 vakalarındaki hızlı yükselişle birlikte çok sıkıntılı bir sürece girdiğimizi belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, hastanelerdeki yoğunluktan, sağlık çalışanlarının durumuna; PCR testleriyle ilgili bir sorundan hangi durumlarda hastaneye başvurulması gerektiğine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı:

HASTANELER DOLU

Corona için tahsis edilmiş servis ve yoğun bakım yatak sayılarına bakıldığında hemen her hastanede doluluğun yüzde 100 olduğu görülecektir. Bu da durumun vahametini açıkça ortaya koymaktadır. Ameliyathane koridorlarına hasta yatağı sıralamak çözüm olmaz. Onların tıbbi ve diğer bakımlarını sağlayacak hemşire ve personel de gerekir. Bugün birçok hastanenin yoğun bakımında yeterli uzman olmadığı için göz, kulak burun boğaz veya kadın doğum asistanları nöbet tutuyor. Şu anda mevcut personel ciddi bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Dolayısıyla vatandaşı bu gerçeklerle sıkı önlem almaya teşvik etmeliyiz. Ayrıca Covid-19'un tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini bekliyoruz.

PCR TESTİ NASIL YAPILMALI?

Hastanelerdeki PCR testi kuyrukları çok tehlikeli. Önünde veya arkasında Covid-19 pozitif olan bir hasta varsa, o günkü testi negatif olan birinin 4 gün sonra pozitif çıkması mümkündür. Ayrıca test yapılan bir hasta sonucu ertesi gün alacağı için pozitif olduğunu bilmeden evine dönerken rastladığı herkesi ve evindekileri enfekte edecektir. PCR testlerini filyasyon ekipleri gibi ev ev dolaşarak yapacak ekipler oluşturulmalı.

NE ZAMAN HASTANEYE GİDİLMELİ?

Hastanelerde gereksiz yığılmaları önlemek için ‘Acaba ben corona mı oldum' gibi bir panik atakla değil tat-koku kaybı, nefes darlığı, ateş ve ağrı gibi belirtilerde acil servislere müracaat edilmeli. Nefes darlığına yol açan akciğer tutulması olmadan hastaneye yatarak tedavi edilmenin mümkün olamayacağı bilinmeli.

İKİNCİ KEZ YAKALANMAK DA RİSKLİ

İyileşip, hastalığa tekrar yakalananlar daha ağır geçiriyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kocazeybek yaptığı antikor performans çalışmasında 3.5- 4 ay içinde antikorların kaybolabildiğini saptamıştır. Yurt dışı yayınlarda da antikorların aynı sürede düştüğü saptanmıştır.

Hastalığa ikinci kez yakalananlarda vücut bu virüsü tanıdığı için daha fazla sitokin geliştiriyor. Hemen daha ağır bir sitokin fırtınası yaşanıyor. Hastalığı geçirenler de aynı tedbirleri uygulamalı. Bu bulgu hastalık geçirenlere bir uyarı olacağı gibi aşıların da ne kadar süreyle koruyucu olacağı konusunda şüphe yaratmaktadır.