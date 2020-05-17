Serebral palsi belirtileri neler? Serebral palsi nedir?

Bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen serebral palsi nedir merak ediliyor. Çoğu durumda, serebral palsinin kesin nedeni bilinmemektedir. İşte serebral palsinin nedir sorusunun yanıtı ve belirtileri ile tedavisi hakkında detaylar…

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ

Serebral palsinin tamamen iyileştirilmesi mümkün değildir, fakat tedavi genellikle çocuğun becerilerini geliştirir. Yetersizlikleri doğru şekilde tedavi edildiği takdirde, pek çok çocuk normale yakın bir yetişkin yaşamı sürebilir. Uygulanan tedavilerde doktorların yanı sıra aileye de büyük sorumluluklar düşmektedir. Ebeveynlerin çocuklarının hastalığı hakkında gereken bilgileri edinmesi ve bilinçli davranması oldukça önemlidir. Uygulanan ilaç tedavilerinden fizik tedavilerine kadar pek çok tedavi yöntemi hastanın yaşam kalitesini arttırmaya yöneliktir. İlaç tedavisi ile kasılma ve havale gibi sorunlara karşı önlem alınırken; fizik tedavi ve rehabilitasyon ile çocuğun kollarını ve bacaklarını rahatça kullanabilmesi amaçlanır. Çocuğa bağımsız hareket etmeyi öğreten fizik tedaviler aynı zamanda daha düzgün bir şekilde konuşmasına da yardımcı olur. Serebral palsi tedavisinin bir ekip işi olduğunu unutmayınız. Nörologtan psikoloğa kadar oldukça geniş bir yelpazeye sahip tedavi uygulanır. Tüm bunların yanı sıra ailenin desteği tedavini seyrini etkileyen en önemli unsurdur.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi (SP) kas hareketini ve koordinasyonunu etkileyen bir grup bozukluğu ifade eder. Çoğu durumda, görme, işitme ve duyum da etkilenir.

Belirti ve semptomlar bebeklik döneminde veya okul öncesi yıllarda görülür. Genel olarak, serebral palsi, anormal reflekslerle, uzuvların ve gövdenin gevşekliği veya sertliği, anormal duruş, istem dışı hareketler, dengesiz yürüme veya bunların bir kombinasyonu ile ilişkili bozulmuş hareketlere neden olur.

Serebral palsili kişilerde yutma sorunları ve genellikle gözlerin aynı nesneye odaklanmadığı göz kası dengesizliği olabilir. Serebral palsili kişilerde kas sertliği nedeniyle vücutlarındaki çeşitli eklemlerde hareket açıklığının azalması görülebilir.

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ

Belirti ve semptomlar büyük ölçüde değişebilir. Serebral palsi ile ilişkili hareket ve koordinasyon problemleri şunları içerebilir:

– Kas tonusunda, örneğin çok sert veya çok sarkık olma gibi değişiklikler

– Sert kaslar ve abartılı refleksler (spastisite)

– Normal refleksli katı kaslar (sertlik)

– Kas koordinasyonu eksikliği (ataksi)

– Titreme veya istemsiz hareketler

– Yavaş, yazma hareketleri (atetoz)

– Kollara yüklenme, tek başına oturmak veya sürünmek gibi motor becerilerin gelişmesinde gecikmeler

– Vücudun bir tarafını tercih etmek, örneğin sadece bir elinizle uzanmak veya bir bacağınızı sürüklemek gibi

– Parmak uçlarında yürümek, çömelmiş bir yürüyüş, dizleri çaprazlayan makas benzeri bir yürüyüş, geniş bir yürüyüş veya asimetrik bir yürüyüş gibi zorlu yürüyüşler

– Aşırı düşüş veya yutma ile ilgili sorunlar

– Emme ya da yeme zorluğu

– Konuşma geliştirmede gecikmeler veya konuşma zorluğu

– Pastel boya veya kaşık almak gibi hassas hareketlerde zorluk çekmek

– Nöbetler

Serebral palsi ile ilişkili sakatlık, öncelikle vücudun bir uzuvuyla veya bir tarafıyla sınırlı olabilir veya tüm vücudu etkileyebilir. Serebral palsiye neden olan beyin bozukluğu zamanla değişmez, bu nedenle belirtiler genellikle yaşla birlikte kötüleşmez. Bununla birlikte, agresif tedavi edilmezse kas kısalması ve kas sertliği kötüleşebilir.

Beyin felci ile ilişkili beyin anomalileri de diğer nörolojik problemlere katkıda bulunabilir. Serebral palsili kişilerde ayrıca şunlar olabilir:

– Görme ve işitme zorluğu

– Zihinsel engel

– Nöbetler

– Anormal dokunma veya ağrı algıları

– Ağız hastalıkları

– Ruh sağlığı (psikiyatrik) koşulları

– İdrarını tutamamak

SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ

Anormal beyin gelişimi veya gelişen beyinde yaralanma serebral palsiye neden olabilir. Hasar beynin vücut hareketini, koordinasyonunu ve duruşunu kontrol eden kısmını etkiler.

Beyin hasarı genellikle doğumdan önce meydana gelir, ancak doğum sırasında veya yaşamın ilk yıllarında da ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, serebral palsinin kesin nedeni bilinmemektedir. Muhtemel sebeplerden bazıları şunlardır:

– Asfiksi neonatorum veya doğum ve doğum sırasında beyne oksijen eksikliği

– Anormal beyin gelişimi ile sonuçlanan gen mutasyonları

bebekte şiddetli sarılık

– Maternal enfeksiyonlar , bu tür Alman kızamık ve herpes simpleks

– Ensefalit ve menenjit gibi beyin enfeksiyonları

– İntrakraniyal kanama veya beyine kanama

– Trafik kazası, düşme veya çocuk istismarı sonucu meydana gelen yaralanmalar.