Son dakika… Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, corona virüsü ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.. Toplantının ardından saat 16.00&#8217;da Sağlık Bakanı Koca basın açıklaması yapacak.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/son-dakika-koronavirus-bilim-kurulu-toplaniyor-5958616","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/son-dakika-koronavirus-bilim-kurulu-toplaniyor-5958616","pageType":"yazi","pageIdentifier":5958616,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Sau011flu0131k","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Koronaviru00fcs Bilim Kurulu toplanu0131yor"});aip('newsArticle', {"identifier":5958616,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/son-dakika-koronavirus-bilim-kurulu-toplaniyor-5958616/","headline":"Son dakika&#8230; Koronaviru00fcs Bilim Kurulu toplanu0131yor","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["Bilim","Corona","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/29/iecrop/detay-kopya-2_16_9_1587540323_16_9_1596001645.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-07-29 08:36:11","datePublished":"2020-07-29 08:36:11","dateModified":"2020-07-29 09:08:24","info":"{"seo_news":"false"}"});