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Son dakika… Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Kurban Bayramı öncesi toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası basın açıklaması yapacak.

08:36 -
Haberler Sağlık
Son dakika… Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, corona virüsü ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.

Toplantının ardından saat 16.00’da Sağlık Bakanı Koca basın açıklaması yapacak.

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Son güncelleme: 09:08 29.07.2020
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