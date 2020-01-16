Herpes simpleks virüsü, doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaşabilen bulaşıcı bir virüstür. Ağrı ve acı vermesinin yanı sıra rahatsız edici bir görüntüye de sahip olan uçuklar yüzünden bazen yemek yemek, gülmek, konuşmak zorlaşabilir. Şimdi, uçuktan kurtulma yolları nelerdir? Uçuğun çabuk iyileşmesi için ne yapmak gerekir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

UÇUK (HERPES) HAKKINDA

HSV olarak da bilinen herpes simpleks virüsü, uçuğa neden olan ve ömür boyu tekrar edebilen viral bir enfeksiyondur. Uçuk, vücudun çeşitli bölgelerinde, en yaygın olarak cinsel organlarda veya ağızda görülebilir. Herpes simpleks virüsünün iki türü vardır.

HSV-1: Öncelikle oral uçuklara neden olur ve sıklıkla ağız çevresinde görülür. Genellikle öpüşmeyle bulaşır. Taşıyıcı kişi hiçbir belirti görmese bile virüsü bulaştırabilir. Virüs dudak çevresinde ve tükürükte bulunabildiği için; ortak bardak, çatal vb. kullanımı ya da öpücük ile bulaşabilir.

HSV-2: Genital uçuğa neden olur. Cinsel organların; Vulva, vajina, serviks, anüs, penis, skrotum bölgelerinde görülebilir. Bazen dudakta da uçuk çıkmasına neden olabilir. Sıklıkla cinsel ilişki sırasında bulaşır. Genellikle 2-20 gün içinde belirti verir.

UÇUKTAN KURTULMA YOLLARI

Uçuğun günümüzde kesin bir tedavisi de bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle virüsü kapmamaya özen göstermek gerekmektedir. Yabancılar ile temastan kaçınmak, cinsel ilişkide prezervatif kullanmak, ortak havlu vs. kullanımından uzak durmak gerekmektedir. Çeşitli ilaç tedavileri uygulanabilir. Rahatsızlığı hafifletmek için % 5 asiklovirli merhem gibi bir antiviral ajan kullanılabilir.

UÇUĞUN ÇABUK İYİLEŞMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Uçuğu hızla iyileştirmek için tetikleyici unsurların farkına varmak ve onlardan kaçınmak gerekir. Ayrıca; soğuk kompres veya buz uygulamalı, soğuk çay poşeti kullanmalı, güneş koruması olan dudak kremi sürmeli, sağlığını korumalı, doktorunun yazdığı antiviral ilacı kullanmalı, virüsü bulaştırmamak önemlidir.

Bunların dışında yapabileceklerinizden bazıları şunlardır:

– Aloe vera uçuk acısını azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır, bu nedenle uçuğu geçirmeye yardımcı olmak için iyidir.

– Uçuklu bölgeyi pamuklu çubukla ıslatıp, ardından tuza veya karbonata batırdıktan sonra üstüne sür. İki dakika bekledikten sonra suyla yıka. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Ancak bu işlem canınızı yakabilir.

– Vazelin kremi sürmek; iyileşme sürecini hızlandırmaya ve bakteriyel enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur.

– Sarımsak içeriğindeki allisin maddesi nedeniyle enfeksiyonlara karşı vücuda büyük katkı sağlar. Bir diş sarımsağı havanda dövüp macun haline getirdikten sonra uçuk olan bölgeye sürün ve on dakika bekleyin. Ardından bölgeyi yıkayın. Bu işlemi gün içerisinde birkaç kez uygulayabilirsiniz. Lezyonlu bölgenin hızlı bir şekilde kurumaya başladığını ve uçuğun kaybolduğunu göreceksiniz.

– Uçuğa diş macunu uygulamak etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Uçuk olan bölgeyi kısmen rahatlatan diş macunu, kesin bir tedavi yöntemi olmasa da iltihabın kurutulmasına yardımcı olur.

– Bal ve sirke antiviral özelliklere sahip olduğu için bu ikiliyi karıştırarak pamuk vasıtasıyla sürebilirsiniz. Bu yöntem uçuğun kısa sürede ortadan kalkmasına ve bölgenin daha temiz görünmesine katkı sağlayacaktır.