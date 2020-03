Uzun yaşamın sırları

Dünya genelinde ortalama insan ömrü uzuyor. Ancak önemli olan sağlıklı bir uzun yaşamdır… Bazı ülkelerde 100'lü yaşları görenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Prof. Dr. Osman Erk, bu insanların “uzun ömür” sırlarını şöyle açıkladı…

– 100 yaşını devirenlerin ortak sırrı nedir?

* Yüzyıldan fazla yaşamış 2 bin kişinin yaşamı incelendiğinde hepsinin değişik beslenme ve yaşam alışkanlıklarına sahip oldukları görülmüş. Bu kişilerin kimi zengin, kimi fakir… Kimi sigara ve alkol kullanmış, kimi kullanmamış. Kimi daha çok hayvansal gıda tüketmiş, kimi bitkisel gıda…

* Tüm bu kişilerde uzun yaşamlarını açıklayan tek bir ortak nokta bulunabilmiş o da besin miktarında ılımlılık yani az yemekmiş. Tabii tükettikleri gıdalar da işlenmemiş gıdalarmış. Oysa bizler çok fazla yiyoruz, sık yiyoruz, yenilmemesi gereken şeyleri yiyoruz ve üstelik geç saatlerde yiyoruz.

* Özetle doğru ve ölçülü gıda, temiz su ile temiz hava aldığında, egzersiz yaptığında ve içsel olarak temiz tutulduğunda vücudunuz uzun yıllar var olur ve mükemmel bir şekilde işler.

– Dünyada en uzun yaşayan insanlar kimlerdir?

* İnsanların 100'lü yaşlara kadar sağlıklı yaşadıkları yerler Japonya'daki Okinawa Adası, Kaliforniya'daki Loma Linda, İtalya'daki Sardinya Adası, Yunanistan'daki İkaria Adası ve Kosta Rika'daki mavi bölge olarak adlandırılan Nicoya Yarımadası'dır.

* Bu bölgelerdeki insanlar farklı bitkisel besinleri tüketmekle birlikte günlük kalorilerinin büyük bir kısmını bitkilerden elde eder. Örneğin Okinawa'da genellikle tatlı patates, pirinç, soya ve sebze, İkarya'da zeytin, yeşillik ve fasulye tüketilir.

BİTKİLERİN GÜCÜ

– Bitkisel ağırlıklı beslenmenin ne gibi avantajları vardır?

* Bitkisel ağırlıklı beslenme, düşük oranda doymuş yağ, kolesterol, hayvansal protein, toksin ve tuz içerir. Bitkisel ağırlıklı beslenmede yüksek oranda karbonhidrat, lif, magnezyum, potasyum, folik asit, C ve E vitamini gibi antioksidanlar ve birçok diğer fitokimyasalları vardır.

* Bitkisel beslenenlerin vücut kitle indeksi, kalp damar hastalıkları nedeniyle ölüm oranları, hayvansal gıda tüketenlere göre daha düşüktür. En uzun yaşayan vejetaryenler en fazla kabuklu yemiş ve tohum tüketenlerdir.

Akdeniz ve Okinawa diyetleri sağlık dostu

– Sağlığa en faydalı diyetler hangileridir?

* Akdeniz ve Okinawa diyetidir. Her iki diyet ağırlıklı olarak bitkisel besinlerden oluşur. Akdeniz diyeti denildiğinde taze, çeşitli, rengarenk sebze ve meyveler, soğuk sıkım zeytin yağ akla gelirken, Okinawa diyeti dendiğinde taze ve çok az pişmiş çeşitli sebzeler ve otlar akla gelir.

* Her iki diyette de kırmızı et, işlenmiş et ürünleri yer almazken, deniz bağlantılı bölgelerin diyetleri olmalarına rağmen balık önemli bir gıda olarak göze çarpmaz.