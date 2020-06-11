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Varikosel nasıl anlaşılır?

Varikosel, testislerinizi (skrotum) tutan torbadaki damarların genişlemesidir. Bu damarlara pampiniform pleksus denir. Testislerde bulunan ve burada biriken kanı boşaltan toplardamarların aynı bacaklarda olduğu gibi varisleşmesi, yani damar genişlemesi ve kanın burada birikmesi ile ortaya çıkıyor. Peki, varikosel nasıl anlaşılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Sozcu.com.tr
09:28 -
Haberler Sağlık
Varikosel nasıl anlaşılır?

Varikoseller düşük sperm üretiminin ve infertiliteye neden olabilecek sperm kalitesinin azalmasının yaygın bir nedenidir. Genellikle sol testiste görülen ve testis varisi olarak da bilinen varikosel nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

VARİKOSEL NEDİR?

Varikosel, skrotumdaki pampiniform pleksus damarlarının genişlemesiyle ortaya çıkar. Bu damarlar bacaklardaki varisli damarlar gibidir. Ergenlik sırasında varikoseller oluşur. Büyüyebilirler ve zamanla daha fazla fark edilebilir. Varikoseller skrotumun sol tarafında daha yaygındır. Ancak, her iki tarafta da olabilir, ancak bu nadirdir. 100 erkekten yaklaşık 10 ila 15’inde varikosel vardır.

Çoğu zaman, varikosel zararsızdır ve sorun yaratmaz. Daha az sıklıkla varikosel ağrıya, düşük sperm üretimine veya bir testisin küçülmesine neden olabilir.

VARİKOSEL NASIL ANLAŞILIR?

Varikoseli olan çoğu erkekte belirti yoktur.

Hastalığın ilerleyen aşamalarında görülen bazı belirtiler şunlardır:

– Problem yaşanan testiste ağrı (Yürüme, yorulma, ayakta fazla kalma durumlarında ağrı şiddetlenir, dinlenince geçer.).
– Testislerde sıcaklık hissi ve terleme.
– İlerleyen dönemlerde bacakta olduğu gibi belirginleşen ve dışarıdan anlaşılabilen çıkıntılı damarlar.
– Nadir olarak testis küçülmesi.

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Son güncelleme: 09:31 11.06.2020
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