Zatürre aşısı coronadan korur mu?

Salgınının hız kesmediği bugünlerde, sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte grip ve zatürre vakalarının da corona virüsü vakalarına ekleneceği ihtimali uzmanları korkutuyor. Tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgınına, grip ve zatürre salgınlarının da eklenmemesi için aşı olunması gerektiğini vurgulayan bilim insanları, özellikle de zatürre aşısına dikkat çekiyor. Peki zatürre aşısını kimler yaptırmalı? Bu aşı corona virüsünden de korur mu? İşte Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez'in açıklamaları:

HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?

Zatürre ve buna bağlı hastalıklardan dünya çapında yılda yaklaşık 2 milyon erişkin hayatını kaybediyor. Zatürre ya da tıbbi adıyla “pnömoni”; bakteri, virüs ve nadiren parazitlerin neden olduğu akciğer enfeksiyonu olarak tanımlanır. Hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması, öksürük, aksırık ya da hasta kişilerin konuşması sırasında havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla gerçekleşir. Kalabalık yerler, kapalı alanlar, insanların toplu halde yaşadığı okullar, askeriye ve yurtlar zatürrenin bulaşma olasılığının fazla olduğu yerlerdir.

NASIL KORUNULUR?

İleri yaş, sigara kullanımı, kronik bir kalp ya da akciğer hastalığının varlığı, madde bağımlılığı, bilinç bozukluğu ve öksürük refleksinin bozulması ile seyreden bazı nörolojik hastalıklar, yabancı cisim aspirasyonu, zararlı gazlara maruz kalmak gibi bazı faktörler zatürre için risk faktörleri olarak sıralanabilir. Damlacık saçılması sonucu solunum yoluyla alınan zatürre etkenleri için en önemli korunma yolu hasta kişiyle yakın teması azaltmak ve maske takmaktır. Dengeli, düzenli beslenmek, sigara içmemek, vitamin ve mineralleri düzenli almak gibi önlemler hastalığın ortaya çıkmasında koruyucu bir etkiye sahiptir.

AŞIYI KİMLER YAPTIRMALI?

Zatürre aşısını sağlıklı 2-65 yaş arası kişilerin yaptırmasına gerek yok. Ancak risk grubunda olanlar, yani 2 yaşından küçük çocuklar ve 65 yaşın üzeri yetişkinler, kalp-damar hastalığı veya kronik akciğer hastalığı bulunanlar, diyabetikler, siroz hastaları, dalağı işlev görmeyen veya alınmış hastalar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, organ nakli olanlar, lenfoma/multipl miyelom hastaları, kanser hastaları, kemoterapi ve/veya radyoterapi görenler, AIDS'li hastalar, huzurevlerinde yaşayanlar zatürre aşısı yaptırmalıdır. Zatürre aşısının Covid-19'a karşı koruyuculuğu yoktur. Pnömokoklara karşı olan aşılar, Covid-19 enfeksiyonu seyrinde gelişen bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruma sağlamamaktadır.