1000 TL sosyal yardım başvuru ve başvuru sorgulama… Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla 1000 TL nakdi yardım yapılacağı açıklanmıştı. Üç faz olarak planlanan pandemi yardımlarına, 3. faz başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz ödemelerinin başladığını açıkladı…

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1000 TL’lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 620 bin kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI