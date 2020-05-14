1000 TL sosyal yardım parası başvuru işlemleri… Sosyal yardım sonuçları açıklandı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 1000 TL’lik sosyal destek programında başvurular devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden başvuru ve sorgulama işlemlerini kolayca yapabiliyor. İşte 2020 pandemi sosyal yardım başvuru bilgileri…

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURULARI E-DEVLET İLE YAPILIYOR

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır. 3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU EKRANI

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,

2 olan vatandaşlarımızın Salı,

4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,

6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,

8 olan vatandaşlarımızın Cuma

günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında sosyal yardımlar konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İlk 2 fazda, 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. Özellikle salgın desteği nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımız için 3. faz nakit desteğinde ödemeler başladı. Bu kapsamda ödeme yapılan kişi sayısı 900 bini buldu.” ifadelerini kullandı.