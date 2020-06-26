BES’te 116 milyar TL birikti

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle katılımcı sayısı azalmayı sürdürürken, toplam fon tutarı ise artmayı sürdürüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi, (EGM) geçen cuma, BES'le ilgili son istatistiksel verileri kamuoyuyla paylaştı. EGM verilerine göre, BES'te katılımcıların toplam fon tutarı 29 Mayıs-5 Haziran arasında 1 milyar 425.7 milyon TL artışla 115 milyar 993.4 milyon TL'ye ulaştı.

KATKI PAYI TUTARI DA ARTTI

Fon büyüklüğünün artmasına karşın, sistemde katılımcı sayısı ise, 1 haftalık süreçte 6 bin 107 kişi azalışla 5 Haziran'da 6 milyon 849 bin 528 kişiye geriledi. 29 Mayıs-5 Haziran arasında BES'te katkı payı tutarı, 272 milyon TL, yatırıma yönlenen tutar ise 268.4 milyon TL artış gösterdi.