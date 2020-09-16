Emeklilik tarihinde hizmet süresi detayı!

Emeklilik şartları kişilerin özel durumlarına göre değişiklik gösterirken bazı kanuni detaylar da farklılıklar yaratabiliyor. Hizmet süresi de emeklilikte farklılık yaratan ayrıntılardan. İşte Korkusuz Gazetesi’nin soru ve cevap köşesinden örnekle emeklilik detayı…

HİZMET SÜRENİZİ NE ZAMAN TAMAMLADIĞINIZ ÖNEMLİ

18 Nisan 1980 doğumluyum. 30 Aralık 2008’de kadrolu devlet memuru oldum. 9/1’inden göreve başladım. Ne zaman emekli oluyorum?

CEVAP: Görevinize ara vermeden devam ederek en geç 1 Ocak 2036’dan önce hizmet sürenizi 25 tam yıla 9000 güne) tamamlamanız halinde, 60 yaşı dolduracağınız 18 Nisan 2040’da emekli olabilirsiniz. Hizmet sürenizi 1 Ocak 2036’dan sonra 9000 güne tamamlamanız halinde, emekli olacağınız yaş, primi tamamlama tarihinize göre kademeli olarak 65’e kadar yükselebilir.