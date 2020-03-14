Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların güncel emekli promosyonları…

Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında sonlandı. Emekli maaşını üç yıllığına bankalara taşıyanlar emekli promosyon ödemesi alacak. SGK ile Ziraat Bankası arasındaki anlaşma geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Buna ek olarak çok sayıda özel banka da promosyonlarını açıkladı. Peki emekli banka promosyonu ne kadar? İşte bankaların emekli promosyonları…

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONLARI

YAPI KREDİ

SGK gelir/aylığını 31 Mart 2020 tarihine kadar Yapı Kredi’ye taşıyan/taşıma talebinde bulunan tüm müşterilerimiz 750 TL'ye varan nakit promosyona ek 250 TL nakit ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Müşterilerimizin nakit promosyondan faydalanabilmesi için; gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 500 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 625 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 750 TL nakit promosyon ödenir.

Nakit promosyon koşullarının yerine getirilmesi durumunda alınacak ek nakit ödül, Kampanya Taahhütnamesi’nin imzalanmasını takip eden 60 gün içinde verilecek 1 yeni otomatik fatura ödeme talimatı karşılığında; Bankamız aracılığıyla ödenecek net gelir/aylık 1500 TL’ye kadarsa 175 TL, 1500-2500 TL arasında ise 225 TL, 2500 TL’nin üzerinde ise 250 TL olarak en son gelir/aylık ödemesi yapılan hesaba aktarılacaktır.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB)

TEB’in, 10 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 999 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak.

Emekli maaşı 2.000 TL ve üzeri olan emekliler ise 1.000 TL promosyon alabilecek. TEB’in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası emeklilere üç yıl için yapılacak promosyon ödemesi için anlaşma imzaladı.

Buna göre maaşları 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.000 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 TL promosyon ödemesi anlaşmayı takiben peşin olarak hesaplara yatırılacak.

En fazla emekli aylığı ödemesi gerçekleştiren Ziraat Bankası promosyon ödemelerinin yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiriyor.

ING BANK

ING Türkiye, emekli maaş müşterilerine özel kampanyada 2.250 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. ING’li emekli müşteriler, yeni kampanya kapsamında 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda ise 2.250 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak.

Emekli ING’liler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında Turuncu Hesap’taki birikimlerinde alt tutar ve vade kısıtı olmaksızın ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine de herhangi bir ücret ödemeyecek.

QNB FİNANSBANK

Emekli maaşınızı QNB Finansbank’tan alarak 450TL ye kadar promosyon kazanabilirsiniz!

Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

Aylık 1.000 TL altında maaş alanlara 300 TL,

Aylık 1.000 TL ile 2.000 TL arasında maaş alanlara 375 TL,

2.000 TL ve üzeri maaş alanlara 450 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ŞEKERBANK

Şekerbank, Kazandıran Emekli Paketi ile maaşını Şekerbank’a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

Maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL promosyona hak kazanacak.

Böylece maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.

HALKBANK

Maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank, emekli müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, promosyon tutarının bin 500 liraya kadar brüt maaşlarda 500 lira, bin 500 – 2 bin 500 lira arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 lira olacağı bildirildi.

Tek seferlik yapılacak ödemelerde, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.