İşsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı yattı mı?

İşsizlik maaşı aramaları son günlerde sosyal medyanın gündeminde birinci sırada bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin bu ay 29 Haziran'da ödenmeye başlayacağını duyurmuştu. Pazartesi itibariyle işsizlik maaşı ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. İşte işsizlik maaşına başvuru şartları…

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı, kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran Pazartesi itibariyle yatırılmaya başlandı.

Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,



İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün sonra işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor. İŞKUR ofislerine gidip yüz yüze başvuru yapıldığı gibi www.iskur.gov.tr adresinden de online olarak başvuru yapılabilir.