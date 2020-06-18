İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Corona virüs salgınında vatandaşların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için işten çıkarma yasağı getirilmişti. 17 Nisan tarihinde çıkarılan işten çıkarma yasağı 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Peki işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?

NTV yayınında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından satır başları: Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz.

Resmi Gazete’de çıkan düzenlemeye göre 17 Nisan tarihinde işten çıkarma 3 ay süre ile ile yasaklanmıştı. Ahlaka aykırı davranışlar veya ceza ödeyerek işçi çıkarma dışında personelin sözleşmesi sona erdirilemiyor. Cumhurbaşkanı’nın işten çıkarma yasağını 3 ay daha uzatma yetkisi bulunuyor.

17 TEMMUZ’DA BİTECEKTİ

Corona virüsü salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz’a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim’e kadar uzatılmış olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULANIYOR

Corona virüsü ile birlikte işten çıkarmalar yasaklanmış ve kısa çalışma ödeneği hayata geçirilmişti. Bu süreçte birçok işletme, kısa çalışma ödeneği için İŞKUR'a başvuru yapmıştı. Şirketler, 45 saat olan haftalık çalışma saatinin üçte biri veya içte iki çalışma ücretinin İŞKUR tarafından ödenmesi için başvuruda bulunabiliyor.

Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

Ücretsiz izne çıkarılan veya pandemi gerekçesiyle işinden olan vatandaşların günlük 39 TL olarak alacakları nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs Cuma başlamıştı. Ödemeyi almak için SGK’nın işveren sistemi üzerinden başvuru yapmak gerekiyor.

15 Mart 2020 tarihinden itibaren şirketleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor. 15 Mart 2020'den itibaren işsizlik maaşı koşullarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayan vatandaşlar da nakit desteği alabiliyor. Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor.