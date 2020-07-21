Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği için tarih belli oldu!

Ekonomik olarak bir nebze de olsa rahatlamak isteyen vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin hesaplarına yatıracağı günü bekliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TC NUMARALARINA GÖRE DAĞITILACAK

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

*İşçi çalıştıran tüm işverenler, eğer üstteki koşulu sağlayabiliyorsa, kısa çalışma ödeneği için İŞKUR’a başvurabiliyor.

* Salgın gibi bir zorlayıcı sebeple iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler bir haftalık süreden sonra başlıyor. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene ait.

*Kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemeler işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup ediliyor. Ancak kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili.