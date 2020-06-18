Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneği açıklaması…

Corona virüsü salgından on binlerce işletme olumsuz etkilenirken bu dönemde çok sayıda kişi kısa çalışma ödeneği için başvuru yaptı. Geçici olarak iş yerleri kapanan çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Salgın sürecinde istihdamı korumak hedefiyle başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği’nin normalleşme dönemine geçilmesiyle devam etmeyeceğini belirten Bakan Selçuk, bakanlık olarak normalleşme desteğini devreye alacaklarını açıkladı.

Türkiye genelinde 3,5 milyon çalışana 10,5 milyar lira kısa çalışma ödeneği aktarıldığını ifade eden Bakan Selçuk 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçildiği için kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılmayacağını söyledi.

1 Haziran itibariyle Türkiye’de normalleşme sürecinin başladığını anımsatan Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesinin uygulamanın kapsamı noktasında uygun olmayacağını ifade etti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

İşçi çalıştıran tüm işverenler, eğer üstteki koşulu sağlayabiliyorsa, kısa çalışma ödeneği için İŞKUR’a başvurabiliyor.

Salgın gibi bir zorlayıcı sebeple iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler bir haftalık süreden sonra başlıyor. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene ait.

Kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemeler işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup ediliyor. Ancak kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili.