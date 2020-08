Sağlık teknolojilerine yönelik fikirler kıyasıya mücadele etti

Dünyanın en köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, Hackquarters işbirliği ile sağlık teknolojisi alanında çalışan start up'larla bir araya geldi. Sağlık ve sigorta sektöründeki girişimleri destekleyen bir ekosisteminin oluşturulması, yeni girişim projelerinin iş modeline entegre edilerek ortaklık fırsatları yaratmak ve müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda özel, ayrıcalıklı ve avantajlarla dolu bir dünya sunma amacıyla “When Healthtech Meets Insurance” adıyla gerçekleştirilen NN Start Up Challenge etkinliğinde birbirinden değerli girişimler yarıştı.

NN Start Up Challenge etkinliğini planlarken, sağlık teknolojileri ve sigortacılık sektörüne yönelik girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve yeni girişim projelerinin iş modeline entegre edilerek ortaklık fırsatları yaratmayı amaçladıklarını belirten Genel Müdür Vekili Didem Özsoy Dirican, “NN Hayat ve Emeklilik olarak, dijitalleşmeye yönelik uzun zamandır çok yönlü çalışmalar içindeyiz. Sürdürülebilirlik hedefimizin bir parçası olarak özellikle bu alanda çalışmalar yapan girişimcilere rehberlik etmek ve onların fikirlerini destekleyerek sektörümüzü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz NN Start Up Challenge, sadece Türkiye'de değil NN Group stratejisinin bir parçası olan, NN'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde geliştirilecek ekosistemler için attığımız önemli bir adım. Sektörümüzdeki girişimcilik ekosistemine yapacağımız katkı, NN Group'un global perspektifi ile birlikte çok daha verimli bir noktaya taşınacak” dedi.

1. proje: ENBIOSIS / Kurucusu-Ömer Özkan



GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN YENİLİKLER MİKROBİYOM VE YAPAY ZEKA

Dünyanın en saygın bilim dergilerinden biri olan Nature’da son 10 yılı şekillendiren bilimsel gelişmeden ikisinin mikrobiyom bilimi ve yapay zeka teknolojisi olduğunu yayımlamıştır. ENBIOSIS alanında sayılı ve başarılı isimleri bir araya getirerek kurduğu kadrosuyla insan sağlığına hizmet edebilmek adına mikrobiyom bilimini ilerletmeyi ve yeni nesil yapay zeka teknolojilerini hedef alarak kişiselleştirilmiş sağlık teknolojileri üretmeyi amaçlamaktadır. ENBIOSIS, çalışmalarını Türkiye'nin öncü Avrupa’nın ise sayılı araştırma merkezlerinden olan Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde gerçekleştirmekte ve biyolojik materyalleri de burada korumaktadır. Sağlıklı bir mikrobiyom profili metabolik, otoimmün, bağırsak temelli ve beyin ile ilişkili hastalıklara karşı bizi korur, fizyolojik ve psikolojik iyileşmeye katkı sağlayarak mevcut yaşam kalitemizi arttırır. Geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile mikrobiyom analizinizi anlamlandırarak sağlıklı bir mikrobiyoma ulaşmanız için size özel besinleri sunuyor.

2. proje: ALBERT/Kurucu: Serdar Gemici

Albert Health, bir asistan. Öyle ki bu uygulama, ilaçlarını zamanında alması gereken hastaları hedefliyor ve kullanıcıların, hatırlatmalar kurmasını, tansiyon, şeker ve nabız gibi değerlerinin kaydedilmesini sağlıyor. Böylelikle bu uygulamanın kullanıcıları, ilaçlarını zamanında alabiliyorlar ve sağlık ölçümlerini kayıt altında tutabiliyorlar. Türk mühendisler, uygulamanın algoritmasını yapay zeka desteğinden faydalanarak oluşturmuş durumdalar. Bu sayede hastalar, Albert Health isimli sesli asistan ile kolaylıkla iletişim kurabiliyorlar. Ayıca Albert Health tarafından kaydedilen veriler, hasta yakınları ve hastanın doktoruyla da kolaylıkla paylaşılabiliyor.

3. proje – VIVOO/Kurucu: Gözde Büyükacaroğlu

İdrarınızı analiz eden ve sadece saniyeler içinde vücudunuza özgü beslenme ve yaşam tarzı önerileri sağlayan yeni bir teknoloji.

Özel Ödül – HEALBE/Kurucu: Artem Shipitsyn

Healbe, tümü gerçek zamanlı olarak kalori alımını, hidrasyonu, stres seviyelerini ve 30’dan fazla ölçümü otomatik olarak izleyen dünyanın ilk akıllı bandıdır.

Özel Ödül – Autotrainbrain/Kurucu: Günet Eroğlu

Kişiye özel, yan etkisiz, beynin tüm bölgeleri için bilişsel performansı artıran mobil uygulama. Çocukların ve yetişkinlerin ev rahatlığında, self servis olarak kullanabildiği, bilişsel gelişime yardımcı, beyin performansını kalıcı olarak artıran mobil telefon uygulaması. Otoimmun probleme bağlı gelişen beyin durumlarında (disleksi, DEHB, otizm, Alzheimer’s, anksiyete) ve CP, MR’da kullanılabilir

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Didem Özsoy Dirican, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hong Wha-Ling, Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Metin Gül, Oskar Kemperman (Head of Global Proposition Selfcare at NN), Omega Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Süer, Startup Mentorü Okan Utkueri ve Fütürist Ufuk Tarhan'ın jüri üyeliği yaptığı NN Start Up Challenge etkinliğinde seçilen 11 startup projelerinin detaylarını paylaştı.

Etkinlikte ayrıca, ACT Partners Kurucu Ortağı Erhan Kılıçözlü moderatörlüğünde, Fütürist Ufuk Tarhan ve GSK Gelişmekte Olan Merkez Ülkelerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Emin Fadıllıoğlu katılımıyla “When Healthtech Meets Insurance” başlığıyla panel düzenlendi.

NN Hayat ve Emeklilik Hakkında:

NN Hayat ve Emeklilik, 18 ülkede faaliyet gösteren ve birçok Avrupa ülkesinde ve Japonya’da güçlü bir varlığı bulunan uluslararası bir sigorta ve yatırım yönetimi şirketi olan NN Group’un bir parçasıdır. Grup, tüm çalışanları ile yaklaşık 17 milyon müşteriye emeklilik, sigorta, yatırım ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır. NN Group; Nationale – Nederlanden, NN, NN Yatırım Ortakları, ABN AMRO Sigorta, Movir, AZL, BeFrank ve OHRA’yı içermektedir. NN Group, Euronext Amsterdam’da (NN) işlem görmektedir. Şirketin Türkiye'deki tarihçesi, 4 Aralık 2008 tarihinde NN Group'un (eski ünvanıyla ING Group) OYAK Emeklilik A.Ş.'nin %100 hissesini satın almasıyla başlamıştır.

Hackquarters Hakkında:

Hackquarters bir girişim hızlandırma programı ve kurumsal inovasyon ortağıdır. 2015 yılında kurulan Hackquarters, düzenli olarak 150 girişimden fazlasıyla yakın çalışmaktadır. Hackquarters, geçen 4 yılda 10.000’den fazla girişimi, farklı programlar için gözlemlemiş ve toplamda 60'ın üzerinde inovasyon programını dünyanın önde gelen şirketleriyle birlikte gerçekleştirmiştir.

