Ücretsiz izin desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle işten çıkarma yasağı yürürlüğe girmişti. Ancak işten çıkarılamayan işçiler, ücretsiz izne çıkartılabiliyordu. Devlet tarafından günlük 39.24 TL ücretsiz izin destek yardımı yapılıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre ücretsiz izin desteği bir ay süre ile daha uzatıldı.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin ödemeler, her ayın 8’inde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.