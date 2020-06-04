Epic Games bu kez Overcooked oyununu ücretsiz yaptı! Epic Games Store Overcooked ücretsiz indir…

Epic Games Store’da beklenen ücretsiz oyun paylaşıldı. Her hafta açıkladığı yeni ücretsiz oyunlar ile binlerce oyuncunun dikkatini çekmeyi başaran Epic Games, bu kez Overcooked oyununu ücretsiz yaptı. Ghost Town Games’in geliştirdiği Overcooked oyunu 11 Haziran saat 18.00’a kadar ücretsiz indirilebilecek.

OVERCOOKED ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın İşbirliğiyle Yemek Pişirme Aksiyonu!

Overcooked, bir ila dört oyuncu için birlikte oynanan kaotik bir yemek pişirme oyunudur. Siz ve şef arkadaşlarınız birlikte çalışarak müşteriler kızıp gitmeden önce lezzetli siparişleri pişirip servis etmelisiniz. Bıçaklarınızı bileyin ve aşçı önlüklerinizi silkeleyin. Bu çılgın mutfakta hataya pek yer yok ve sonuçları riskli!

Soğan Krallığı tehlikede ve yalnızca en yetenekli pişirme ile kurtulabilir. Overcooked oyununda oyuncular, her yere hastalık yayan antik yemeği fethetme yeteneğine sahip usta şefler haline gelmek için çeşitli zalim ve sıra dışı mutfaklarda görevlerini tamamlamalı.

İş birliğine dayalı veya rekabetçi yarış modlarında tek olarak ya da dört oyuncuya kadar klasik kaotik ortak oyunu oynayın. En etkin ve son kalan ekip olmak üzere bir dizi farklı yemek pişirip birlikte çalışmanız gerekiyor!



BİR MUTFAK GÖREVİ

Soğan Krallığı, keşfetmeniz için zalim ve sıra dışı mutfaklarla dolu zengin bir dünyadır. Epik bir serüvene katılın ve iş birliği ve koordinasyon becerilerinizi son sınırlarına kadar itecek zorlayıcı ve tuhaf mutfaklar dizisinde mücadele edin. Her seviye, siz ve ekibiniz için üstesinden gelinecek yeni zorluklar getiriyor ve bir korsan gemisinde yolunuzu bulmanız, hız yapan kamyonlar arasında gidip gelmeniz, yüzen bir buzda yemek pişirmeniz veya hummalı bir yeraltı dünyasının kanallarında yemek servisi yapmanız gerekiyor ve her seviye, en cesur şeflerin bile azmini test ediyor.





BASİT KONTROLLER/DERİN ZORLUK

Overcooked’u onamayı öğrenmek çok kolay ve herkes eğlenceye katılabilir. Ancak, işler zorlaştığında iletişim kurabilen ve eylemlerini koordine edebilen bir ekip bulduğunuzda, süper şeflerden oluşan iyi yağlanmış bir ekip zirveye çıkacaktır!



FARKI OYUN ŞEKİLLERİ

İster kızarmış yerel iş birliği ekibi isterse sotelenmiş tek oyuncu olarak oynayın, oyunu oynadıkça yeni seviyeleri, yeni karakterleri ve hatta ekiplerin mutfakta rafadan kafaya mücadele edecekleri yeni rekabetçi zorluk seviyeleri açacaksınız. Ne şekilde oynarsanız oynayın, hararete dayanabileceğinizi düşünüyorsanız mutfağa girmeye hazır olun!