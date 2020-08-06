Excalibur ile Xbox Game Pass oyunları bir ay ücretsiz olacak!

Windows 10 işletim sistemli Excalibur oyun bilgisayarları; 100'den fazla oyuna aylık üyelik ile sınırsız erişim sağlayan Xbox Game Pass'i 1 ay boyunca ücretsiz kullanma imkânı sunuyor. Her ay yeni oyunlar eklenen oyun kütüphanesi ve özel indirimler ile birlikte, en güncel oyunları anında oynama fırsatı bulacağınız Xbox Game Pass, her zevke uygun oyunları deneyimleme fırsatı sunuyor.

EN SEVİLEN GÜNLÜK OYUNLAR

Gündelik oyunlardan, yeni nesil oyunlara kadar birçok seçenek sunan Xbox Game Pass ile yeni favori oyununuz keşfedebilir, yeni Xbox oyunlarını yayınlandıkları gün oynama fırsatı bulabilirsiniz. Windows 10 PC oyunları için en iyi platformu sunan Xbox ile Minecraft, Forza Street, Gears 5, Sea of Thieves, Halo gibi oyun dünyasının en popüler oyunlarını deneyimleyebilecek, Excalibur bilgisayarlarının performansı ile de rekabet dünyasında bir adım önde olacaksınız.

OYUN DÜNYASI İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Windows 10'lu Excalibur bilgisayarlarda Xbox uygulaması ile oyun konsoluna ihtiyaç duymadan yüzlerce oyun arasından favori oyunlarınızı keşfedebileceğiniz bu uygulama ile oyun tutkunuz yeni bir boyuta taşınıyor. Xbox Game Pass ile oyun kütüphanesine göz atabilir, önerileri görüntüleyebilir, türe göre filtreleyip ve tek bir düğmeye tıklayarak yeni favori oyununuzu keşfedebileceksiniz.

HER ZAMAN OYNANABİLİR

En güncel ve favori oyunlarınızı oynarken arkadaşlarınızın ne oynadığını takip edebilir ve onlarla sohbet edebilirsiniz. Oyunlar arası geçiş yaptığınızda dahi sohbeti devam ettirmenizi sağlayan gelişmiş özellikler sayesinde oyundan ödün vermeden konuşmaları takip edebilir, oyun dünyasına ara vermeden tüm favori oyunlarınızı deneyimleyebilirsiniz.

31 Aralık 2020'ye kadar faydalanabileceğiniz Xbox Game Pass üyeliği, https://www.casper.com.tr/ web sitesi üzerinden Windows 10 yüklü tüm Casper Excalibur Bilgisayar modelleri için geçerlidir.