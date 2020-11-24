Twitter, yanıltıcı içeriği beğenenleri uyaracak

Twitter, yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için yeni bir adım daha attı.

“Potansiyel yanıltıcı” içerikleri işaretleyen yeni uygulama, bu gönderiyi her retweet’lemeye veya alıntı yapmaya çalışanlara da bir uyarı gösteriyordu.

Uygulamayla artık bu tartışmalı içeriği “beğenmeye” çalışanlar da uyarılacak.

Yanıltıcı olarak etiketlenmiş bir gönderideki kalp düğmesine dokunmak, “Daha fazlasını öğrenin” düğmesiyle açılan bir bilgi istemini tetikleyecek.

YANILTICI TWEET’LER YÜZDE 29 DÜŞTÜ

Twitter, ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde tartışmalı ve potansiyel olarak yanıltıcı içerikleri işaretlemeye başladı. Seçim gününden bir hafta sonra 27 Ekim ile 11 Kasım arasında 300 bin tweet’i yanıltıcı olarak etiketlediğini açıkladı. Tüm bunlardan 456’sının retweet’lenmesi veya beğenilmesi engellendi ve daha görüntülenemeden bir uyarının arkasına gizlendi. Şirket, çabalarının yanıltıcı bilgiler içeren alıntı tweet’lerde yüzde 29’luk bir düşüşe yol açtığını söylüyor.