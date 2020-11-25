WhatsApp için üç yeni özellik birden geliyor

Tüm dünyada kullanılan en önemli mesajlaşma uygulaması konumunda yer alan Whatsapp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunları daha hızlı çözmek adına yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

DUVAR KAĞIDI ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK

WhatsApp kullanıcıların kendi zevkine göre değiştirdiği duvar kağıdı altyapısı değişiyor. Bu sayede artık her sohbet penceresi veya kişi için ayrı duvar kağıdı seçebilecek. WhatsApp ayrıca söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunacak.

PAYLAŞIMDAN ÖNCE SESSİZ ALMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp’a eklenecek bir diğer özellik ise kişiler videoları başka bir kullanıcılar ile paylaşmadan önce sessize almasına imkan verilecek.

SON ÖZELLİK; “SONRA OKU”

Eklenecek olan üç özellikten sonuncusu ise uygulamadaki arşivlenmiş içerikler “daha sonra oku” şeklinde isimlendirilecek.

Yakın zamanda telefonlarda karşımıza çıkması beklenen bu üç özelliğin ne zaman kullanıma gireceğine dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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