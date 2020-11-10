Timur Selçuk kimlerle HELALLEŞMEDİ

Trump ve Biden'ı sevenler Türk aydınının tavrını bilmiyor mu?

Aydın namusludur…

Aydın ahlaklıdır…

Aydın devrimcidir…

Türk aydınının kökü Yusuf Akçura'dır, İsmail Gaspıralı'dır… Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlıkçı çizgisidir!

Milliyetçidir Türk aydını…

Kafatasçı değildir yanlış anlamayın!

Doğan Avcıoğlu'nun ekonomik milliyetçiliğidir durduğu yer… İbn Haldun'u okur ve sever… Bektaşidir… Adalet der… Nurettin Topçu'nun Anadolu İslamı'nda kendisini bulur…

SÖZCÜ Gazetesi'nin onurlu kalemleri Emin Çölaşan'a, Necati Doğru'ya, Metin Yılmaz'a neden ceza verildiğini bilir… Çünkü… Kemal'in milliyetçilerinden rahatsızdır bazıları… Odatv'de Müyesser Yıldız'ın tutukluğuna isyan eder, Barışlar'ı çocukları gibi sever…Tayyip Erdoğan'a ne kadar karşıysa Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın ‘küresel' operasyonlarını unutmaz ve sorgular! Omurgası vardır… Gazeteciliğini ‘medya maymunluğuna' feda etmez! Bir oraya bir oraya savrulmaz! Ve anti emperyalisttir…

28 Aralık 2012'de, Silivri zindanından çıktığında Soner Yalçın'ın şu cümlelerinde kendisini bulur Türk aydını: “… Biz zindanda kalmayı Namık Kemal'den öğrendik. Biz bu vatana hasret içinde sürgünde yaşamayı Nazım Hikmet'ten öğrendik.” ABD başkanlık seçimlerini takip ederken, liberal sol/faşist ‘aydının' düştüğü acıklı durumu izlerken aklıma Timur Selçuk geldi… 6 Kasım'da kaybettik Türk aydını Selçuk'u… Bir gazeteci büyüğüm, namuslu bir Türk aydını olan ağabeyim bana bir söyleşisini gönderdi ve Timur Selçuk'un o söyleşideki cümlelerini duyunca yazmak şart oldu!

Neden mi?

Kemal'in milliyetçisi

Tarih 14 Temmuz 2011…

Timur Selçuk, gazeteci Balçiçek İlter'in sorularını yanıtladı… İlter, Ergenekon, Balyoz operasyonlarını isim vermeden övdü ve şu soruyu yöneltti Selçuk'a: “Türkiyede iyi bir şeyler oluyor… Günahlarımızı konuşuyoruz. Helalleşiyoruz. Yanlış mı Timur Bey?” Timur Selçuk şaşırır ve “Nasıl anlamadım… Nasıl helalleşiyoruz” der. Gazeteci İlter devam eder: “Konuşulmayanları konuşuyoruz. Çok mu hayalperestim?”

Satır satır okuyun Timur Selçuk'u:

“Ahlaklı yurttaş olmaktan kaynaklanan maddi-manevi haklarımızın önündeki engellerin kaldırılması doğrultusunda omuz omuza yeni bir Kuvay-ı Milliye ruhuyla mücadele etmemiz gerekir. Kime karşı? Ahlaksızlıkları oluşturanlara karşı… Silahlı kuvvetlerden 44 generalin gizli tanıklarla Hasdal'a konulması mıdır helalleşme? Bana bunu anlatabilir misiniz sevgili kardeşim?”

Balçiçek İlter şaşkındır ve “Bunu ben anlatabilsem. Ya da herkes anlatabilse…”

Selçuk devam eder:

“… Bu tutuklamalar Türk ordusunun aşağılanması, güçsüzleşmesi anlamına gelir. Bu ileriye dönük ne ifade eder? Öyle büyük bir tehlike gelmektedir ki bu tehlikelere karşı TSK mücadele edemesin diye bunlar yapılıyor. Kadroları tasfiye edilsin… Gelecek olan tehlikeye kimse direnemesin, ordunun gücü kalmasın diye!” Balçiçek İlter araya girer ve şöyle der: “Şöyle coşturacağım sizi. İçerideki kişiler gerçekten darbe planladıysa…”Timur Selçuk'un cevabı nettir ve duraksamaz: “800 gündür bulamadınız mı kanıtları? Ne helalleşmesi bu yahu? Ve geliyoruz Türk aydınının, sanatçısının ne olduğunu bir kez daha anlatan cümlelere…

“Ben, Atatürk'ün torunuyum”

Balçiçek İlter soruyor: “Bütün bunlar bir sanatçı olarak moralinizi bozuyor mu? Çalışmalarınızı etkiliyor mu?” Timur Selçuk: “Benim moralim bozulmaz. Paşanın morali bozuldu mu? Ben onun torunuyum arkadaş… Benim yüreğimi iki kaynak besler! Biri zamanla sınırlı olan Mustafa diğeri zaman ötesi Mustafa'dır! Ben onları tanırım, onlardan güç alırım.”

SONUÇ: Bush… Obama… Trump… Biden… Küçük farklarla aynı düşünce ikliminin ABD başkanları… Evet… Türk aydını gibi… ABD'nin bizi düşman ilan ettiğini unutmadan, Kemal'in milliyetçilerine neden saldırdığını unutmadan? Türk aydını, Trump kaybettiği için üzülmez, Biden kazandığı için de sevinmez! NATO'ya girdiğimiz günden bu yana Anadolu coğrafyasına yapılan operasyonları unutmaz… Irak'a, Suriye'ye yapılan operasyonlarda milyonlarca Müslüman'ın canına kıyan Bush'u, Obama'yı, Trump'ı unutmaz! Biden'ın da ne olduğunu bilir ve HELALLEŞMEZ!