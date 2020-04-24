Ekonomiyi ne bekliyor?

SÖZCÜ TV'de “Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında” programının ilk konuğu astrolog Öner Döşer oldu. İki uzman astrolog, daha önceki önemli salgın hastalıklarda gökyüzünde hangi etkileşimlerin olduğunu, koronavirüsün ekonomiyi ne denli etkileyeceğini değerlendirdiler.

SALGINLAR TETİKLENİYOR

Dinçer Güner, ay ve güneş tutulmalarının salgınları tetiklediğini söyledi. Güner, “4 derece Oğlak'ta yaşanan tutulmalar salgınları tetikliyor. Salgınların ortaya çıktığı zamanla, gökyüzünde 4 derece oğlak burcunda ay veya güneş tutulduğu zaman aynı. Salgın başladığı zamanda, 26 Aralıkta 4 derece oğlakta güneş tutulması yaşandı ve virüs salgına dönüştü. 4 derecelik tutulmalar salgınları tetikliyor” dedi

YENİ BİR DALGA OLACAK

En çok merak edilen konulardan biri ise, salgında ikinci dalganın olup olmayacağı. Güner,”2029 yılında 4 derece oğlak burcunda yeniden tutulma olması bekleniyor. Bu beklentiye göre ikinci bir dalga olabilir”dedi. Döşer, yaptığı açıklamada: “Geçmişten örnek vererek şunu söyleyebilirim. İspanyol gribinin 3 dalgası var. Ilımlı 1. dalga Mart 1518. 2. sert dalga ki bu dalgada 50 milyon civarı insan yaşamını yitirdi. 22 Ağustos 1518 ve 1519'un Ocak ve Mayıs aylarında son dalga yaşandı. 2. dalga riski bu noktada ortaya çıkıyor.”

NİSAN AYI ŞİFA GETİRECEK

Nisan ayının yüzleri güldüreceğini söyleyen Dinçer Güner, mayısta tedbirli olunması gerektiğini, haziranda biraz daha yüzümüzü güldürecek kontrollü dışarı çıkma yaşanabileceğini belirtti. Döşer, “23 Nisan'da yeni ay var. Uranüs ile birleşiyor. Bilim ve teknik alanında güzel gelişmeler olabilir. Nisan ayının şifa getirici etkisinin olacağını düşünüyorum”dedi.

MAYISTA TEDBİRLİ OLUN

Öner Döşer, “7 Mayıs tarihinde dolunay var, bu süper dolunay. 17 derece akrepte. Türkiye haritamız Venüs'ün üzerinde olacak. 13 Mayıs tarihinde Mars'ın Balık Burcuna geçmesiyle beraber rahatlama olabilir, ancak bundan sonra Venüs'te gerileme başlayacak. Dikkat etmemiz gereken zamana geçiş yapacağız. Evde kalmaya devam etmeliyiz, yoksa vaka artışları yaşanabilir” dedi.

EKONOMİ ZORDA

En çok merak edilen bir diğer konu ise salgın sonrası dünya ve Türkiye ekonomisinin nasıl seyir izleyeceği. Ekonomide zor döneme girileceğini belirten Döşer, “Önümüzdeki 3 yıllık süreçte dünyayla beraber Türkiye de süreci zorlu geçirecek. Astroloji haritalarının 8. evi daha ziyade dış borçlar ödemeler krediler vergiler alacaklar. Piyasalar eskisi gibi olmayacak. Çünkü her şey yenileniyor. Kapitalizmin sonlarına geldik. Zorluklar yaşayacağız ama sonrasında daha eşitlikçi, daha özgürlükçü, daha insani bir ekonomi sistemimiz olacak” açıklamasını yaptı.