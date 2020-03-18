Çanakkale Hatırası

Sevgili okurlarım, bugün 18 Mart… Dünya üzerinde kazanılmış zaferlerin en büyüklerinden birinin yıldönümü.

105 yıl önce bugün, 18 Mart 1915 günü, Türk ordusu Çanakkale'de muhteşem bir zafer kazandı. Boğaz'ı geçmeye çalışan dünyanın en büyük İngiliz-Fransız donanmasını topçu atışlarıyla mahvetti, çoğunu denizin dibine gönderdi.

Her yıl Şehitler Günü olarak kutlanan 18 Mart zaferinin yıldönümü törenleri de, bu yıl ne yazık ki koronaya kurban edildi!

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Bu fotoğraf Çanakkale'de çekilmiş ama hangi birliğe, hangi alaya ve tabura ait olduğu bilinmiyor. Bilinen tek şey, bu birlik cepheye İzmir'den gönderilen bir taburdu.

Gördüğünüz subay ve askerlerin çoğu o kanlı savaşlarda şehit düştü.

Zaman bulursanız yüz ifadelerine tek tek bakınız…

İçlerinde hem 18 yaşında çocuklar, hem de saçı sakalı ağırmış, belki 40 yaşını geçmiş olanlar var.

Onlar bizim dedelerimizdi.

Vatan için can verdiler.

Allah hepsine rahmet eylesin.