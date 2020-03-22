Bayi çalışanları ne yapsın?

Koronavirüs nedeniyle her şey resmen duvara toslamış durumda.

Yarın ne olacağı, ne yapacağımız belli değil. Bu dönemde birçok sektörde olduğu gibi, otomotiv sektörü de salgın nedeniyle bir dizi önlemler almış durumda. Fabrikalarda üretime ara verilirken, distribütör firmalar beyaz yakalılar için evden çalışma yöntemini devreye aldı. Ancak bazı çalışma alanları var ki, evden yönetilmesi mümkün değil.

Örneğin, otomotiv firmalarının yedek parça ve araç depoları fiziken çalışılma olmadan sistemin yürütülme şansının olmadığı alanlar. Aynı şekilde, bayilerin servisleri ve showroomları da benzer durumda. Otomotiv distribütörleri, kendi yedek parça ve araç depolarında maksimum önlemleri alarak, çalışanlarının minimum riskle operasyonların devam ettirmesi için planlama yaptıklarını söylüyorlar.

NEDEN KAPANMIYORLAR?

Benzer şekilde bayi çalışanları için de yeni çalışma düzeni planlayarak, bayi satış ve servis çalışanlarının risk seviyesini en aza indirecek önlemler almaya gayret ettiklerini belirtiyorlar. Ama bununla birlikte, “Madem öyle, tüm bayiler neden kapanmıyor?” diye çok fazla soru geliyor. Kimse kendisini ve dolayısıyla ailesini riske atmak istemiyor. Bu soruyu sorduğumuz yetkililerden aldığımız cevaplarda çok temel birkaç sebep ön plana çıkıyor.

* Birincisi, tüm markaların sanayi bakanlığına vermiş oldukları satış sonrası (servis) hizmetleri ile ilgili bir taahhütleri ve bu hizmetleri vermekle ilgili devam eden sorumlulukları var.

* Ayrıca, aracı arızalanan müşterilerin mağdur olmaması için de bu hizmetleri olabildiğince aksatmamaya gayret gösteriyorlar. Bu nedenle bayi tesisleri, farklı mesai saatlerinde farklı ekipleri dönüşümlü çalıştırarak da olsa hem yasal sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyorlar, hem de müşterilerinin mağdur olmaması için çalışmalarını devam ettirmeye çalışıyorlar.

İŞİMİZDEN OLABİLİRİZ

Bununla birlikte bazı bayi çalışanlarının, “Beyaz yakalılar evde çalışırken, biz işe gelmek zorundayız” tarzındaki şikayetlerini de anlayabiliyorum. Ama bu şikayetlere karşılık yine farklı düşünen bayi çalışanlarından şöyle karşı yorumlarda geliyor; “Biz şu anda az da olsa devam eden servis ve satış işlemlerini elimizden geldiğince yürütmekteyiz. Bunu yaparken belirlenen hijyen ve izolasyon kurallarına azami dikkat ediyoruz. Diğer taraftan, şu anda bayilikler kapansa, bayi sahipleri bu kadar yüksek sabit gideri karşılayamayacağından, en fazla 1 ay içinde küçülmeye gidebilir ve bizler de işlerimizden olabiliriz.”

YASAK DEĞİL BİLİNÇ GEREK

Şu anda sosyal medyada bir kısım insanın, “Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin” tarzındaki mesajlarına bakınca, düşünmeden edemiyorum. Şu anda hangisi doğru, sokağa çıkma yasağı mı, yoksa yetkililerin, “Gerekmedikçe sokağa çıkmayın” şeklindeki uyarıları mı? Kişisel fikrim; bence sokağa çıkma yasağı işleri biraz daha karıştırabilir. Günlük hayatın işleyişini devam ettiren birçok sektör çalışanıyla diğer vatandaşlar birbirinden nasıl ayırt edilecek?

Gıda ve ilaç sektörü gibi, enerji, su, doğalgaz gibi birçok olmazsa olmaz sektör çalışanının sokağa çıkıp, işe gitmediğini düşünmek dâhi istemiyorum. Böyle bir durumda, marketlere gidip ihtiyaçlarını almaya çalışan insanların yaratacağı kaos daha da zor yönetilir hale gelecektir. İşte bu nedenle, bence şu anda yetkililerin uyarılarını dinleyip, gerçekten gerekmiyorsa evden çıkmamak, en sağlıklı çözüm olacak gibi.

Benzer şekilde otomobil bayilerinde uygulanan “kontrollü devam” kararı da şimdilik en mantıklısı gibi görünüyor. Elbette ki ilerleyen günlerdeki gelişmelere göre, bu durum yeniden gözden geçirilebilecektir. Umalım ki, işler daha kötü bir yere gitmesin ve sokağa çıkma yasağı ihtiyacı gündeme gelmesin.