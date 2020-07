Et pahalı değil siz fakirsiniz!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Et fiyatları yüksek değil, ürünlere baktığımız zaman Avrupa seviyesinin altında kalmış durumda” dedi.

Doğru mu? Doğruya doğru… Euro bir anda Türk Lirası karşısında 8.20'ye çıkınca Avrupa'da fiyatlar Türkiye'ye göre pahalandı bir anda…

İyi de Euro ile kazanıyorlar orada! Demek Euro 15 liraya çıksa bakan çıkıp; “Et fiyatları Avrupa'nın yarısında” diyerek zıplayacak havalara…

★★★

“Et fiyatları pahalı değil siz fakirsiniz” demek istiyor aslında… Acaba laf mı geçiriyor ekonomiyi yöneten Berat Albayrak'a?

Sıkıntı Türk Lirası'nın alım gücünün kalmaması… Zira et fiyatlarını Avrupa ile kıyaslıyorsan bir zahmet asgari ücreti de Avrupa ile kıyaslayacaksın… Verelim bakana 2.324 lira asgari ücreti hadi bir ay geçinsin o parayla… Bu kıyağımı da unutmasın, yoksa işsizlik ödeneği 1.177 lira… Bir ay sonra tekrar kameraların karşısına geçip “et ucuz” desin yiyebiliyorsa…

★★★

İki insan evladı… Biri Türk, biri Hollandalı… Mehmet, Türkiye'de yaşayanın adı… Dirk, Hollanda vatandaşı… İkisi de asgari ücret ile çalışıyor.

Hollandalı Dirk 1.635 Euro asgari ücret alıyor. Türk Mehmet 2.324 lira… Alışverişe çıkıyorlar.

Hollandalı Dirk, ülkenin yaygın zincir marketlerden Jumbo'ya gidiyor kilosu 5.5 Euro'ya dana kıyma alıyor.

Türk Mehmet, ülkenin yaygın zincir marketlerinden Migros'a gidiyor kilosu 42 liraya dana kıyma alıyor. Dirk, maaşıyla 297 kilo dana kıyma alabilirken Mehmet, 55 kilo dana kıyma alabiliyor.

★★★

Dirk de ne yapacak 297 kilo kıymayı? O da 55 kilo alıyor, 1.333 Euro'su cebinde kalıyor. Bir hafta Bodrum'da beş yıldızlı otelde açık büfe 500 Euro'ya yol dahil tatil yapıyor. Para bitmiyor. 833 Euro da artıyor. Tarım Bakanı'na sorarsan Mehmet, Dirk'ten daha ucuza et yiyor! Neyine yetmiyor?

★★★

Yani neymiş? Avrupa'da en ucuz maaş da bizdeymiş! Paranın değeri, alım gücü yerlerdeymiş. Millet borç içindeymiş. İnsan et yememeye alışıyor da böyle açıklamalarla dalga geçilince kırılıyor. Belki de herkesi kendi gibi sanıyor. Esas üretenlere sorsun, bakalım hangisi para kazanıyor? Az para kazanana her şey pahalı bunu anlamıyor!

★★★

Amerika'da yılda 120 kilo et tüketiyorlar kişi başına… Ya Avrupa? O da kişi başına 80 kilo et tüketiyor yılda… El âlem pirzolayı kemiksiz götürüyor, bize hayvanın kemiğini sıyırmak kalıyor. Türkiye dünyanın en az et tüketen ülkeleri arasında… Kişi başına yılda 15 ile 20 kilo arasında… Yazık valla…

★★★

Adam sen de! Ekonomimizin uçtuğuna inanıyorsun da, Türkiye'nin eti ucuza yiyen refah içinde yaşayan bir ülke olduğuna mı inanmıyorsun?

Kapı çalsa da bir hayırsever yarım kilo kurban eti yollasa diye bekleyen milyonlar var. Gelirse hemen çoluk çocuğa göstermeyin! Ne olduğunu bilmedikleri, daha önce pek görmedikleri için korkarlar!