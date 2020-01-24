Yüksek hızlı zam

Devlet Demiryolları yüksek hızlı tren abonman ücretlerine yüzde 300'e varan oranlarda zam yaptı! Sonrasında; “Zam değil, indirim oranlarında değişiklik yaptık” diye sıvadı! Milletin içini ferahlattı…

Yüksek hızda dalga geçiyorlar milletle… Öncelikle yüksek hızlı tren falan değildir… Hatta hızlı tren demek için bin şahit gerekir. Hızlandırılmış tren desek yeridir. Oy toplamak için bu isim verilmiştir.

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Seçim öncesinde AKP'nin “Konya'da yaşayıp Ankara'da okuyorum” temalı bir reklamı vardı. Hanımefendinin trende geçiyordu hayatı… Bacım geçmiş olsun! Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?

Nasıl olsa herkes yerli araba alacak. Öyle kuru kuruya mı Türkiye dünya lideri olacak? Kusura bakmasın ama herkes elini cebine atacak.

Pozitif düşünün… Zamlar yüzde 300, lakin enflasyon tek haneli… Bu başarı değil mi?

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İntikam alır gibi zam yapıyorlar. Ankara-Eskişehir arası günde iki sefer, ayda 22 gün gitsen 1.408 lira tutuyor. Zira bu beyefendiler abonmanı 1.687 lira yapıştırmışlar!

Bari neyin ödendiğini söyleseler! Van Gölü kıyısındaki sarayın masrafı mı? Marmaris'teki yazlığı mı? Sosyal devlet, vatandaş yararı gibi kavramları hiç duymadınız mı?

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Mantıklı düşünürsek normal bir durum… Bütçede kuruş kalmadı. Harcamalara para yetişmiyor. Yandaşlar beslenemiyor. Müdürler villa almak istiyor. Yöneticiler ciplere binemiyor.

Belediyeleri kaptırınca ihaleler azaldı. Kusura bakmasın Polatlı… Ne yapsan bir şey demez Konyalı… Lakin kurunun yanında yaş da yandı! Artık kulak arkası da kalmadı! Ülke başkanlık sisteminin altında kaldı!

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Fransa'da hükümetin akaryakıta ufaktan vergi koymasıyla başlayan protestolarda yer yerinden oynadı. Aylarca sürdü. Fransa Başkanı gösterilerin “anayasal hak” olduğunu açıkladı.

Demek Türkiye'de yapılan zamlar Fransa'da yapılsa, adamlar Paris'i komple benzin döküp yakacaktı. İşin ilginci hiçbir Fransız siyasetçi de çıkıp, “Bunlar dış mihrakların oyunu” demedi!

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Komplo teorilerine de pek inanan yok zaten. Bu durum daha çok bizim gibi üçüncü dünya ülkeleri için geçerli. Az eğitimli halk kitleleri…

Ayakkabılarıyla kiliseye girdiler. Kilisede bira içtiler. Rahibe bacımın üzerine çok affedersiniz idrarlarını yapmak suretiyle… Neyse, Fransa'dan bize ne?

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Bu zammı özel sektör yapsa işyerlerine baskın yaparlar. Çiftçi yapsa, “Suç örgütüne üye olmamakla birlikte” diye başlayıp içeri atarlar. Görenler de 1990'lardan beri zam yapılmıyor sanacak.

Halkımız müsterih olsun bunların hepsi manipülasyon… Kriz falan yok! İstikrar diye ben buna derim işte… Nefes aldırmıyorlar yeminle… Yüksek hızla tünele girdik. Ucu fena bir yere çıkıyor, 40 defa söyledik.