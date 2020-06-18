İslam iktisadı!

Hatırlamak ışıktır!

Geçmişi aydınlatır.

Geleceğe projektör olur.

★★★

TANK PALET satıldı.

TÜRK TELEKOM satıldı.

TÜPRAŞ satıldı.

PETKİM satıldı.

TEKEL satıldı.

TELSİM satıldı.

DİJİTÜRK satıldı.

TAKSAN satıldı.

GERKONSAN satıldı.

ÇEŞME Limanı satıldı.

KUŞADASI Limanı satıldı.

TRABZON limanı satıldı.

DİKİLİ Limanı satıldı.

MERSİN Limanı satıldı.

MERİNOS Halı satıldı.

SÜMERBANK satıldı.

ÜNYE Çimento satıldı.

TKB'nin 103 arsası satıldı.

ESGAZ satıldı.

ARTVİN Murgul satıldı.

KASTAMONU Küre satıldı.

SİVAS Maden satıldı.

HEKİMHAN Maden satıldı.

BURSAGAZ satıldı.

ETİ GÜMÜŞ satıldı.

ETİ KROM satıldı.

ETİ Elektro satıldı.

ÇAYELİ Bakır satıldı.

★★★

KÜTAHYA Şeker satıldı.

GEMLİK Gübre satıldı.

BURSA Kibrit satıldı.

KARADENİZ Bakır satıldı.

ANKARA Feribotu satıldı.

SAMSUN Feribotu satıldı.

THY'nin hissesi satıldı.

SEKA Karacasu satıldı.

SEKA Ardanuç satıldı.

SEKA Akkuş satıldı.

SEKA Ankara binası satıldı.

SAMSUN Soğuk Hava satıldı.

MANİSA Kombinası satıldı.

ÇANAKKALE Deri satıldı.

ATAKÖY Otelcilik satıldı.

ATAKÖY Marina satıldı.

ETİ Alüminyum satıldı.

ADAPAZARI Şeker satıldı.

KARADENİZ Gemisi satıldı.

T. EMEKSİZ Gemisi satıldı.

TEKEL Kristal Tuz satıldı.

TÜRKİYE GÜBRE satıldı.

ASELSAN hisseleri satıldı.

YEŞİLOVA Battaniye satıldı.

USAŞ hisseleri satıldı.

★★★

HİLTON hisseleri satıldı.

KUŞADASI Tatil Köyü satıldı.

PETKİM'in 41 arsası satıldı.

BAŞAK Sigorta satıldı.

BAŞAK EMEKLİLİK satıldı.

TEKEL'in İKİZ Kuleleri satıldı.

BÜYÜK Ankara Oteli satıldı.

KIZILAY Emek İşhanı satıldı.

BÜYÜK EFES Oteli satıldı.

BURSA Çelik Palas satıldı.

TARABYA Oteli satıldı.

ARAÇ MUAYENE satıldı.

HALKBANK'ın 245 arsası satıldı.

Elektrik santralleri satıldı.

Elektrik Dağıtım şirketleri satıldı.

HAMİTABAD santrali satıldı.

GALATAPORT satıldı.

Termik santraller satıldı.

Akarsu santralleri satıldı.

MİLLİ PİYANGO satıldı.

★★★

Unuttuklarım olabilir.

Devletin malıydı bunlar.

18 yılda hepsi satıldı.

Söylediklerine göre “satıştan amaç ekonomiyi krizlere dayanıklı” yapmaktı. Krize en dayanıksız ve yüksek faizle en çok soyulan bizim ekonomi oldu. Şimdi “İslam İktisadı, krizden çıkışın anahtarıdır” diyor.

Ne demek istiyor?

Satılanlar.

Yüksek bedelle

Geri alınacak.

Öyle mi?