Mekânın cennet olsun kardeşim

Bekir Coşkun'u dün sonsuzluğa uğurladık.

Sevgili Bekir, bir yıl önce (4 Ekim 2019) her zamanki şiirsel ifadesiyle şöyle yazmıştı:

“Böyle mi esecekti,

bu mevsimde bu rüzgâr?

Bütün kuşlar vefasız,

mevsim artık sonbahar.

… Ve ayrılık mevsimidir bu aylar!”

Bekir Coşkun, yaprakların yeşilden sarıya döndüğü hüzünlü bir sonbahar gününde son yolculuğuna çıktı…

HHH

Unutulmaz yazıların eşsiz kalemi olarak kalplerimizde yaşayacak olan Bekir Coşkun, özgür, bilinçli ve başı dimdik bir yazardı.

Güler yüzlü, hoşgörülü ve sevecendi ama Atatürk ilkeleri konusunda sert, sağlam ve tavizsizdi.

Herkese saygılıydı, fakat hiç kimseye, hiçbir makama dalkavukluk yapmadı!

Atatürk ilkelerini, hukukun üstünlüğünü, demokrasi ve cumhuriyeti her şeyden değerli bulurdu.

İktidarlara karşı tavizsiz ve boyun eğmezdi…

Abdullah Gül'ün Çankaya'da oturduğu dönemde “Benim Cumhurbaşkanım değilsin!” diye basın tarihine geçen bir yazı yazmıştı. Bu, Abdullah Gül'ün kişiliğinden çok, temsil ettiği zihniyete isyandı!

Çağdaş ve laikti… Ülkeyi geriye götürmek isteyen kim olursa olsun, sevmezdi.

HHH

Bekir Coşkun'un en çok yılmaz bir Atatürkçü oluşunu severim. Onun gibi ben de “Atatürk'ü sevmeyeni asla sevmem!”

Burada, sevgili arkadaşımın Atatürk hakkındaki şu sözlerini bir kez daha tekrarlamadan edemeyeceğim:

“O bir insan değildir bizler için…

Bir ilkedir, bir idealdir, bir rejimdir…

Bir ülkedir, özgürlüktür, bağımsızlıktır, medeniyettir.

Biz hepsine birden ‘Atatürk' deriz…

Bu yüzden dilimizden düşmez.”

Hazin bir sonbahar gününde dün Bekir'imizi ebediyete uğurladık… Cennet mekânın olsun, nur içinde yat sevgili kardeşim…

Muhalefet, Bahçeli'ye teşekkür ediyor!

Devlet Bahçeli ortağı AKP'ye toz kondurmuyor ama…

İktidara en büyük kazıklardan birini farkında olmadan Bahçeli attı, iyi mi?

Devlet Bahçeli'nin emriyle başlatılan “Askıda ekmek” kampanyası ile Türkiye'nin acı gerçeği itiraf edildi:

“Millet aç, vatandaş bir ekmeğe muhtaç!”

Bahçeli'nin planına göre, bir ekmek alan iki ekmek veya iki ekmek alan üç ekmek parası verecek, böylece birer ekmek askıya alınacak, bu ekmekleri muhtaç aileler alıp karınlarını doyuracak!

Birçok AKP'liye göre, Bahçeli, kaş yapayım derken göz çıkardı!

Öyle ya, böyle bir uygulama ülkede “Açlığın tescili” değil midir?

AKP'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey “Ekonomi her gün iyiye gidiyor” şeklinde hikâyeler anlatırken, iktidara tam destek veren Devlet Bahçeli'nin “Askıda ekmek” uygulaması tam bir çelişki oldu.

Kampanyayı “Krizin itirafı” olarak değerlendiren muhalefet “Ülkemizde insanları ekmeğe muhtaç hale getiren ekonomik tablo bundan daha iyi anlatılamazdı!” diyerek Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyor.

TEBESSÜM

Politikacı Temel…

Temel siyasetçi olmuş. Karısı Fadime ile birlikte yurt gezisine çıkmışlar…

İlgi büyük… Herkes Temel'i görmeye koşuyor… Genç bir kadın:

“Ah, ben Temel Bey'in çok büyük hayranıyım!” diyor ve eşi Fadime'ye dönüp:

“Kocanıza sarılmak istiyorum hanımefendi… İzin verir misiniz?” diyor.

Fadime'nin cevabı ilginç:

“Kocam kamuya mal olmuştur, elbette sarılabilir, isterseniz öpebilirsiniz bile… O artık herkesin malıdır!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kalem aklın dilidir, bir yazarın kişiliği, yazdıklarından anlaşılır.