Yoksulluk kader mi oldu?

Zaten delik deşik olan cepler, 2021'de paramparça olacak!

Meclis'e sunulan “Yeni yıl bütçesi” domdom kurşunu gibi…

2021 bütçesine ilişkin yasa teklifinde ağır vergi zamları var!

“Gelen gideni aratır” derler ya… 2021'in de, büyük acılar yaşadığımız bu melun 2020 yılını aratacağa benziyor.

İktidarın bütçesinde üretim yok, istihdam yok. Hatta iş umudu bile yok! Ya ne var?

Sadece vergi var… Hem de en ağırından…

Daha çok yoksul halk kitlelerini vuran “Dolaylı vergiler” yüzde 70 oranında artırılıyor!

İşçiye, memura sadaka gibi yüzde 4, yüzde 5 gibi zamlar yapılırken, içtiğimiz sudan bile alınan dolaylı vergilerin yüzde 70 artırılmasının, hakkaniyet ölçüleri ile bağdaşan bir yanı yok!

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Bir yandan koronavirüsün, diğer yandan ise vergilerin kıskacına giriyoruz.

Öyle görünüyor ki… Zor durumda olan insanlarımız, 2021 bütçesi ile daha da yoksullaşacak!

İşsizlik zaten yüksek oranlarda… Üretimin olmadığı bir ortamda bu, daha da büyük boyutlara ulaşacak.

Peki, işsizlik artarken ve vatandaş ekmek parası bile zor bulurken ağır vergileri kim, nasıl ödeyecek? İşte bu sorunun cevabı yok!

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AKP iktidarında 18 yıl sonra geldiğimiz nokta belli…

Yoksulluk âdeta kaderimiz oldu!

Hele şu son 2 yılda yaşadığımız tek adam rejimi, birçok vatandaşı “Askıda ekmeğe” muhtaç etti!

“Askıda ekmek” olayının mucidi olan küçük ortak Bahçeli Bey açtığı “Askıda ekmek” kampanyası ile bilerek ya da bilmeyerek milletin hazin halini gözler önüne serdi! Bunu söyleyenlere kızıyor ama gerçek böyle!

Ülkemizde maalesef çok kişi askıda ekmeğe muhtaç halde!

AKP iktidarının, 18 yılın sonunda halkı getirdiği nokta bu!

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Meclis'e sunulan yasa teklifine göre önümüzdeki yılda özellikle cezalar ve dolaylı vergiler ön plana çıkacak.

– 2021'de vatandaştan 19 milyar 206 milyon lira ceza toplanması hedefleniyor.

– Cezaların 6 milyon 23 milyon lirası trafik polisleri ve fahri müfettişlerce kesilecek ceza makbuzlarıyla toplanacak.

– Trafik cezaları dışında 7.6 milyar lira vergi cezaları…

– 619 milyon lira yargı cezaları…

– 28 milyon lira çevre cezaları…

– 5 milyar lira da diğer konularda idari para cezaları uygulanacak.

Geliri artmayan vatandaş önümüzdeki yıl ağır vergi ve diğer zamların altından nasıl kalkacak, düşünen yok!

Allah bu millete kolaylık versin!

TEBESSÜM

“Eşeğe neden ters biniyorsun hocam?”

Günümüz siyasetinde belden aşağı vurmalar, kalleş tuzaklar sık sık görülüyor.

Sağdan mı, soldan mı, önden mi, arkadan mı, tehlikenin nereden geleceği belli değil!

Eski zamanda da durum öyleymiş… Hep sinsi tuzaklar hazırlanırmış…

Devrin bilge kişilerinden olan, mizah üstadı Nasreddin Hoca da kendine göre önlem almış… Ne yapmış peki? İşleri için köyden kasabaya giderken eşeğine hep ters binmeye başlamış…

Görenler şaşırmış tabii… Kıkır kıkır gülmüşler…

Meraklı bir delikanlı “Hocam yaa… Cahilliğimi bağışla… Neden eşeğe böyle ters biniyorsun?” diye sormuş.

Nasreddin Hoca “Arkamdan gelecek hain tehlikeleri görüp anında tedbir almam için…” demiş.

Delikanlı daha da şaşırarak:

“Tamam da hocam” demiş “O zaman önden gelecek tehlikeleri nasıl göreceksin?”

Nasreddin Hoca tebessüm etmiş:

“Önden gelen tehlikeyi, eşek de görür!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hiçbir kimse, doğru söylediği için batmamıştır. Doğruluk, cankurtaran simidi gibidir, batmaz!