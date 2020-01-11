Prim iadesi hangi durumda yapılır?

23 Kasım 1971 doğumlu ağabeyim Aralık 2019'da vefat etti. Kendisi bekâr ve hiç evlenmemişti, çocuğu yok. Ağabeyimin SSK giriş tarihi 2 Kasım 1988, 5010 gün SSK, daha sonra da 675 gün Bağ-Kur prim ödemesi var. Vefat ettiğinde çalışmıyordu. Emekli olmak için yaşını bekliyordu. Annem ve ben SSK emeklisiyiz. Primlerini toplu olarak geri almak için SGK'ya başvurduk. SGK başvurumuzu reddetti. Emekli olmak için yeterli prim günü olduğu için para geri ödenmezmiş. Bu ne kadar doğru? Dava açsak, parayı geri alabilir miyiz? Sema

Emeklilik için ödenen primlerin iki şekilde geri alınması mümkün. Bunlardan biri sigortalı sağ iken kendisine yapılan yaşlılık toptan ödemesi, diğeri ise vefatı halinde hak sahiplerine yapılan ölüme bağlı toptan ödemedir.

Yaşlılık toptan ödemesi, aylık bağlanması için gereken yaşını doldurmasına rağmen prim günü yeterli olmayan sigortalıya, ölüme bağlı toptan ödeme ise sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda hak sahiplerine yapılıyor.

Ağabeyiniz emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olduğundan sağ olsaydı kendisine prim iadesi yapılmayacaktı. Ağabeyinizin hak sahipleri olsaydı, ölüm (dul/yetim) aylığı bağlanması da mümkün olduğundan, hak sahiplerine aylık bağlanacak, yine prim iadesi yapılmayacaktı. Siz ve anneniz hak sahibi olmadığınızdan, ağabeyinizden aylık bağlanması mümkün olmadığı gibi prim iadesi de mümkün değil. Sonuç itibarıyla SGK'dan söylenen doğru. Dava açsanız da sonuç alamazsınız.

Süper emeklilere yapılan haksızlık ne zaman düzeltilecek

20 yıllık SSK süper emeklisiyim. Süper emeklilik için nasıl avantajlar vaat edildiği ve alınan primler hatırlardadır. Bu konudaki haksızlık ne zaman düzeltilecek? Güngör Eren

Sizin gibi tüm süper emekliler maalesef mağdur oldular. Süper emeklilik için 1987'de ödenen paralar ile çoğu yerleşim yerinde daire alınabiliyordu. Ancak süper emekli olduktan sonra kısa bir süre, aldıkları aylığın üç katı aylık alabildiler. Sonra, Anayasa Mahkemesi süper emeklilikle ilgili yasal düzenlemeyi iptal etti, süper emeklilik donduruldu. Ne maaşları artırıldı, ne de ödedikleri paralar iade edildi.

Çeşitli hükümetler döneminde süper emeklilerin haklarının iade edileceği söylenmekle birlikte, bir düzenleme maalesef yapılmadı. Son iktidar döneminde gündeme dahi gelmedi. Dolayısıyla bundan sonra düzeltilir mi düzeltilmez mi, düzeltilirse ne zaman düzeltilir bir şey söyleyebilmek mümkün değil.